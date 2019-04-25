Союз туроператоров назвал вероятные сроки возобновления чартеров в Египет

Чартерные полеты между Россией и Египтом могут возобновить к октябрю. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, открытие аэропортов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе для рейсов из России может быть приурочено к началу туристического сезона, который традиционно начинается в Египте поздней осенью.

Барзыкин выразил уверенность в том, что возвращение Египта на рынок поспособствует усилению конкуренции, а также снизит стоимость туров в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет», — сказал вице-президент РСТ.