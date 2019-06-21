Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,27 +0,38 EUR Бирж. 71,60 +0,57 Brent 65,21 +1,60% USD Нал. 63,84 62,89 EUR Нал. 72,14 71,11 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1316 +0,0028 BTC/USD Бирж. 9 846,80 +289,60 IMOEX 2 758,99 -0,76% RTSI 1 373,63 -1,26% DJIA 26 753,17 +0,94% Nasdaq 8 051,34 +0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,99%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,18%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,99%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,18%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 12:52
Андрей Кончаловский будет развивать одну из крупнейших аптечных сетей Бизнес, 14:57 5 самых гостеприимных стран в мире Стиль, 14:48 Интерес москвичей к прямой линии на ТВ оказался минимальным с 2013 года Общество, 14:47 Саммит ЕС отказался возвращаться к переговорам по Brexit Политика, 14:47 Оппозиция предъявила властям Грузии ультиматум Политика, 14:43 8 модных брендов из Петербурга, на которые стоит обратить внимание Стиль, 14:37 Спикер парламента Грузии ушел в отставку Политика, 14:37 Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокацией Политика, 14:33 Кандидатом на пост заместителя генпрокурора стал Дмитрий Демешин Политика, 14:33 Как оздоровить офисные будни РБК и Philips, 14:31 От Японии до Марселя: как выглядят крупнейшие скейт-парки в мире Недвижимость, 14:28  СМИ анонсировали обмен игроками между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» Спорт, 14:28 Гонщик Петров назвал успехом переход Сироткина в McLaren Спорт, 14:21 Медведев заявил о роли бизнеса в решении проблемы киберугроз Политика, 14:19
Протесты в Грузии ,  
0 
Оппозиция предъявила властям Грузии ультиматум Но до повторения революции пока далеко
После многотысячного митинга и его жесткого разгона полицией оппозиция Грузии потребовала отправить в отставку председателя парламента и изменить систему выборов. База для резкого усиления протеста не велика, отмечают эксперты
Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Почему депутат Госдумы спровоцировал протесты

В ночь на 21 июня полиция Грузии с применением резиновых пуль и слезоточивого газа разогнала многотысячный митинг, проходивший у здания парламента в центре Тбилиси на проспекте Руставели. При разгоне, по данным грузинского Минздрава, пострадали 240 человек.

После этого оппозиция потребовала у властей отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахарии, а также изменения избирательной системы — со смешанной на пропорциональную (только по партийным спискам) и пообещала продолжать митинги, пока требования не будут приняты. Очередной митинг намечен на 19 часов по московскому времени.

Кобахидзе не стал дожидаться вечера и днем, 21 июня, подал в отставку.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Митинги начались после того как депутат российской Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов и его коллеги приехали на заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в стенах парламента Грузии в Тбилиси 20 июня. Сергей Гаврилов является президентом ассамблеи, он открыл заседание, сев в кресло спикера грузинского парламента. Сам спикер — Ираклий Кобахидзе — в этот день отсутствовал, находился в Баку с официальным визитом. Поведение Гаврилова вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий — «Единого национального движения» (основателем которого является Михаил Саакашвили) и «Европейской Грузии» (лидер — бывший председатель парламента Давид Бакрадзе). Главная претензия оппозиции — депутат российского парламента — страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию, и с которой у Грузии нет дипломатических отношений, не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя.

Гаврилов объяснял, что занял место председателя в соответствии с регламентом работы Ассамблеи и что ему до приезда в страну грузинская сторона обещала безопасность и обеспечить нормальную работу. Однако после того как депутаты оппозиции покинули зал заседаний, работа ассамблеи была прервана. Депутаты-оппозиционеры начали митинг во дворе парламента. После этого к их негодованию присоединились и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Лидер большинства в парламенте Арчил Талаквадзе написал в Facebook, что «в парламенте Грузии нет места для российских депутатов», а конференция должна быть незамедлительно прервана и члены Думы должны покинуть страну. Это и произошло во второй половине дня — Гаврилов и его российские коллеги уехали в аэропорт, перед отъездом митинговавшие депутаты и их сторонники облили депутата водой.

История протестов против визитов

Учитывая отсутствие дипотношений и консенсус среди грузинских политиков относительно непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии встреч на парламентском уровне представителей Грузии и России почти нет. В июле 2017 года несколько депутатов грузинского парламента не от ведущих политических партий нанесли первый за 10 лет визит в Госдуму, однако продолжения их диалог с российскими коллегами не получил. Визиты бывших политиков и общественников из России также обычно сопровождаются скандалами. В 2017 года бывший мэр Москвы Юрий Лужков спокойно путешествовал по Грузии, пока об этом не стало известно широкой общественности, среди яростных критиков визитов был экс-президент Михаил Саакашвили. В ходе визита Лужков говорил о том, что Тбилиси пора смириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Россия признала в 2008 году. По итогам поездки Лужков был внесен в черный список тех, кому запрещен въезд в Грузию. Формальной причиной стало то, что ранее он посещал обе территории, независимость которых Грузия не признает, нарушив тем самым грузинский закон.

Недовольство визитами российских политиков и лиц, обладающих официальным статусом, обычно не отражается на туристическом потоке из России, который растет год от года. По данным Российского союза туриндустрии, в 2018 году россияне были третьими по въезду в Грузию. С начала 2019 года в Грузии побывало 1,7 млн россиян. «Политики — это голос страны, они говорят, что мы должны смириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, а туристы — это совершенно другое дело», — объясняет РБК различие в подходах жительница Тбилиси Кетеван, которая намерена в пятницу принять участие в митинге. По ее словам, основное недовольство людей было вызвано не столько поведением российских депутатов, сколько тем, что грузинский парламент допустил такую ситуацию.

Каковы позиции основных политических сил

Начало протесту положили депутаты двух оппозиционных партий — «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Первая — политическая сила экс-президента Михаил Саакашвили. Сейчас ее возглавляет бывший глава МИД страны Григол Вашадзе. Лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе при Саакашвили возглавлял парламент. Обе партии известны своим жестким подходом к России и отстаивают точку зрения, что после того как к власти в конце 2012 года пришла «Грузинская мечта» разбогатевшего на бизнесе в России Бидзины Иванишвили позиции страны в отношениях с Москвой перестали быть достаточно жесткими. О том, что визит российских депутатов нежелателен, представители «Европейской Грузии» предупреждали заранее. У «Европейской Грузии» в парламенте 33 депутата, у ЕНД — 6, всего оппозиция контролирует 33 из 150 мест, 115 — у «Грузинской мечты».

Михаил Саакашвили (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

После того как протест против российской делегации начал разгораться, к нему присоединились и правящие политики. «Недопустимо, чтобы представитель государства-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум, за этим обязательно должно последовать реагирование», — заявил Иванишвили, являющийся также председателем «Грузинской мечты» (цитата по «Интерфаксу»). Иванившили рассказал, что рекомендовал председателю парламента немедленно прекратить заседание. Мероприятие осудил и премьер Мамука Бахтадзе. Вечером к осуждающим присоединилась президент Саломе Зурабишвили, которую на выборах в прошлом году поддерживала «Грузинская мечта». «Межпарламентская ассамблея православия? Что это значит? Какой православный союз и отношения могут существовать между нами и страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, со всеми христианскими порядкам», — написала глава государства в Facebook. При этом Ассамблея православия была учреждена не Россией, а парламентом Греции.

Вечером в четверг Зурабишвили обвинила и Россию, и грузинскую оппозицию в провокации. Ситуация в парламенте, по ее словам, «ни в коем случае не оправдывает искусственно поднятую волну, антигосударственные действия, попытки войти в парламент и совершить государственный переворот». «Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое известное оружие», — заявила она вечером.

«Грузинская мечта» оказалась в сложном положении, как правящая партия она должна управлять, а для этого нужно налаживать отношения с Россией, но проблема в том, что она была партией, лишенной идеологического лица, она много лет назад отдала публичную повестку ЕНД и вынуждена платить за это в том числе такими заявлениями, которые совпадают с мнением оппозиции», — объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Как могут развиваться события

Протестная волна в Грузии не стихает весь последний год. Неделей ранее, 14 июня, в Тбилиси прошел митинг против планов провести гей-парад. В конце прошлого года оппозиция протестовала против итогов выборов президента, на которых победу одержала Зурабишвили. Летом и осенью прошлого года шли протесты, участники которых требовали справедливого расследования убийства подростков в Тбилиси. В ходе тех протестов ушел в отставку генпрокурор Ираклий Шотадзе. Также прошлым летом в столице несколько тысяч человек протестовали против чрезмерных, на взгляд участников, проверок полицией ночных клубов.

Сложно предсказать, станут ли протесты настолько массовыми, что «Грузинская мечта» будет вынуждена оставить власть, сказал РБК председатель Кавказского Института мира, демократии и развития Гия Нодия. Однако, по его оценке, очевидно, что за прошедший год протестный потенциал в обществе усилился. «Проблема заключается также в отсутствии альтернативы «Грузинской мечте». Лозунги против нее ассоциируется с ЕНД и Саакашвили, но вчерашние протесты были стихийными в том смысле, что их организаторами были не политические партии, хотя лозунг прорываться к парламенту прозвучал именно от представителя ЕНД», — говорит эксперт.

С тем, что пока рано говорить о реализации революционного сценария в Грузии, согласен старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев: круг сторонников ЕНД составляет в обществе меньшинство, они могут устроить переворот, но перспектива возвращения в страну Саакашвили вызовет встречную негативную волну, что опасно гражданским столкновением. Партия Саакашвили не имеет массовой поддержки, однако развитие событий сейчас в большей степени зависит от действий властей, если они поведут себя с точки зрения митингующих неадекватно, применять силу, то это может вызвать более широкую общественную реакцию, указывает эксперт по Грузии, директор ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян.

Власти могут пойти на выполнение первых двух требований оппозиции, либо одного из них — об отставках, третье об изменении системы выборов — сложно реализуемо, но при наличии политической воли возможно, отмечает Нодия. «Жестким разгоном митинга власти Грузии показали, что они не допустят разрастания хаоса, поэтому предпосылок к тому, что они пойдут на выполнение требований протестующих нет», — не согласен Меликян.

МИД России и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков происходящее в Тбилиси осудили, увидев в нем «русофбскую провокацию». По мнению Силаева, ожидать ответных негативных мер от России пока не следует, в Москве есть консенсус, что экономическое давление не дает политического эффекта, а сотрудничество, наоборот, дает. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в разговоре с РБК отметила, что говорить о падении туристического потока в Грузию на данный момент рано. «Пока из турфирм звонков никаких нет: ни с вопросами, ни тем более с попытками аннулировать поездку. С туристами в Грузии ничего не происходит. Единственное, что было сделано — это скорректированы программы экскурсионные (в Тбилиси). То есть, не посещают сейчас проспект Руставели, хотя обычно его посещают в рамках экскурсионных программ. Естественно, я говорю об организованных туристах, потому что самостоятельные — они сами по себе. По поводу возможных аннуляций: если последует реакция МИД воздержаться от поездок в Грузию, то по закону туристам будут обязаны вернуть полную стоимость тура», — заявила она.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
При участии: Екатерина Костина
Теги: Грузия, протесты, Госдума, Бидзина Иванишвили
Материалы по теме
Кремль счел инцидент с депутатом Думы в Тбилиси «русофобской провокацией»
Политика
МИД России отреагировал на беспорядки в центре Тбилиси
Политика
Минздрав Грузии сообщил о 240 пострадавших при столкновениях в Тбилиси
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter