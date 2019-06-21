Митинги начались после того как депутат российской Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов и его коллеги приехали на заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в стенах парламента Грузии в Тбилиси 20 июня. Сергей Гаврилов является президентом ассамблеи, он открыл заседание, сев в кресло спикера грузинского парламента. Сам спикер — Ираклий Кобахидзе — в этот день отсутствовал, находился в Баку с официальным визитом. Поведение Гаврилова вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий — «Единого национального движения» (основателем которого является Михаил Саакашвили) и «Европейской Грузии» (лидер — бывший председатель парламента Давид Бакрадзе). Главная претензия оппозиции — депутат российского парламента — страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию, и с которой у Грузии нет дипломатических отношений, не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя.

Гаврилов объяснял, что занял место председателя в соответствии с регламентом работы Ассамблеи и что ему до приезда в страну грузинская сторона обещала безопасность и обеспечить нормальную работу. Однако после того как депутаты оппозиции покинули зал заседаний, работа ассамблеи была прервана. Депутаты-оппозиционеры начали митинг во дворе парламента. После этого к их негодованию присоединились и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Лидер большинства в парламенте Арчил Талаквадзе написал в Facebook, что «в парламенте Грузии нет места для российских депутатов», а конференция должна быть незамедлительно прервана и члены Думы должны покинуть страну. Это и произошло во второй половине дня — Гаврилов и его российские коллеги уехали в аэропорт, перед отъездом митинговавшие депутаты и их сторонники облили депутата водой.

История протестов против визитов Учитывая отсутствие дипотношений и консенсус среди грузинских политиков относительно непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии встреч на парламентском уровне представителей Грузии и России почти нет. В июле 2017 года несколько депутатов грузинского парламента не от ведущих политических партий нанесли первый за 10 лет визит в Госдуму, однако продолжения их диалог с российскими коллегами не получил. Визиты бывших политиков и общественников из России также обычно сопровождаются скандалами. В 2017 года бывший мэр Москвы Юрий Лужков спокойно путешествовал по Грузии, пока об этом не стало известно широкой общественности, среди яростных критиков визитов был экс-президент Михаил Саакашвили. В ходе визита Лужков говорил о том, что Тбилиси пора смириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Россия признала в 2008 году. По итогам поездки Лужков был внесен в черный список тех, кому запрещен въезд в Грузию. Формальной причиной стало то, что ранее он посещал обе территории, независимость которых Грузия не признает, нарушив тем самым грузинский закон.

Недовольство визитами российских политиков и лиц, обладающих официальным статусом, обычно не отражается на туристическом потоке из России, который растет год от года. По данным Российского союза туриндустрии, в 2018 году россияне были третьими по въезду в Грузию. С начала 2019 года в Грузии побывало 1,7 млн россиян. «Политики — это голос страны, они говорят, что мы должны смириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, а туристы — это совершенно другое дело», — объясняет РБК различие в подходах жительница Тбилиси Кетеван, которая намерена в пятницу принять участие в митинге. По ее словам, основное недовольство людей было вызвано не столько поведением российских депутатов, сколько тем, что грузинский парламент допустил такую ситуацию.

Каковы позиции основных политических сил

Начало протесту положили депутаты двух оппозиционных партий — «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Первая — политическая сила экс-президента Михаил Саакашвили. Сейчас ее возглавляет бывший глава МИД страны Григол Вашадзе. Лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе при Саакашвили возглавлял парламент. Обе партии известны своим жестким подходом к России и отстаивают точку зрения, что после того как к власти в конце 2012 года пришла «Грузинская мечта» разбогатевшего на бизнесе в России Бидзины Иванишвили позиции страны в отношениях с Москвой перестали быть достаточно жесткими. О том, что визит российских депутатов нежелателен, представители «Европейской Грузии» предупреждали заранее. У «Европейской Грузии» в парламенте 33 депутата, у ЕНД — 6, всего оппозиция контролирует 33 из 150 мест, 115 — у «Грузинской мечты».

Михаил Саакашвили (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

После того как протест против российской делегации начал разгораться, к нему присоединились и правящие политики. «Недопустимо, чтобы представитель государства-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум, за этим обязательно должно последовать реагирование», — заявил Иванишвили, являющийся также председателем «Грузинской мечты» (цитата по «Интерфаксу»). Иванившили рассказал, что рекомендовал председателю парламента немедленно прекратить заседание. Мероприятие осудил и премьер Мамука Бахтадзе. Вечером к осуждающим присоединилась президент Саломе Зурабишвили, которую на выборах в прошлом году поддерживала «Грузинская мечта». «Межпарламентская ассамблея православия? Что это значит? Какой православный союз и отношения могут существовать между нами и страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, со всеми христианскими порядкам», — написала глава государства в Facebook. При этом Ассамблея православия была учреждена не Россией, а парламентом Греции.

Вечером в четверг Зурабишвили обвинила и Россию, и грузинскую оппозицию в провокации. Ситуация в парламенте, по ее словам, «ни в коем случае не оправдывает искусственно поднятую волну, антигосударственные действия, попытки войти в парламент и совершить государственный переворот». «Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое известное оружие», — заявила она вечером.

«Грузинская мечта» оказалась в сложном положении, как правящая партия она должна управлять, а для этого нужно налаживать отношения с Россией, но проблема в том, что она была партией, лишенной идеологического лица, она много лет назад отдала публичную повестку ЕНД и вынуждена платить за это в том числе такими заявлениями, которые совпадают с мнением оппозиции», — объясняет старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Как могут развиваться события

Протестная волна в Грузии не стихает весь последний год. Неделей ранее, 14 июня, в Тбилиси прошел митинг против планов провести гей-парад. В конце прошлого года оппозиция протестовала против итогов выборов президента, на которых победу одержала Зурабишвили. Летом и осенью прошлого года шли протесты, участники которых требовали справедливого расследования убийства подростков в Тбилиси. В ходе тех протестов ушел в отставку генпрокурор Ираклий Шотадзе. Также прошлым летом в столице несколько тысяч человек протестовали против чрезмерных, на взгляд участников, проверок полицией ночных клубов.

Сложно предсказать, станут ли протесты настолько массовыми, что «Грузинская мечта» будет вынуждена оставить власть, сказал РБК председатель Кавказского Института мира, демократии и развития Гия Нодия. Однако, по его оценке, очевидно, что за прошедший год протестный потенциал в обществе усилился. «Проблема заключается также в отсутствии альтернативы «Грузинской мечте». Лозунги против нее ассоциируется с ЕНД и Саакашвили, но вчерашние протесты были стихийными в том смысле, что их организаторами были не политические партии, хотя лозунг прорываться к парламенту прозвучал именно от представителя ЕНД», — говорит эксперт.

С тем, что пока рано говорить о реализации революционного сценария в Грузии, согласен старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев: круг сторонников ЕНД составляет в обществе меньшинство, они могут устроить переворот, но перспектива возвращения в страну Саакашвили вызовет встречную негативную волну, что опасно гражданским столкновением. Партия Саакашвили не имеет массовой поддержки, однако развитие событий сейчас в большей степени зависит от действий властей, если они поведут себя с точки зрения митингующих неадекватно, применять силу, то это может вызвать более широкую общественную реакцию, указывает эксперт по Грузии, директор ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян.

Власти могут пойти на выполнение первых двух требований оппозиции, либо одного из них — об отставках, третье об изменении системы выборов — сложно реализуемо, но при наличии политической воли возможно, отмечает Нодия. «Жестким разгоном митинга власти Грузии показали, что они не допустят разрастания хаоса, поэтому предпосылок к тому, что они пойдут на выполнение требований протестующих нет», — не согласен Меликян.

МИД России и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков происходящее в Тбилиси осудили, увидев в нем «русофбскую провокацию». По мнению Силаева, ожидать ответных негативных мер от России пока не следует, в Москве есть консенсус, что экономическое давление не дает политического эффекта, а сотрудничество, наоборот, дает. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в разговоре с РБК отметила, что говорить о падении туристического потока в Грузию на данный момент рано. «Пока из турфирм звонков никаких нет: ни с вопросами, ни тем более с попытками аннулировать поездку. С туристами в Грузии ничего не происходит. Единственное, что было сделано — это скорректированы программы экскурсионные (в Тбилиси). То есть, не посещают сейчас проспект Руставели, хотя обычно его посещают в рамках экскурсионных программ. Естественно, я говорю об организованных туристах, потому что самостоятельные — они сами по себе. По поводу возможных аннуляций: если последует реакция МИД воздержаться от поездок в Грузию, то по закону туристам будут обязаны вернуть полную стоимость тура», — заявила она.