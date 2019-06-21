Протесты у парламента Грузии. Главное

Что произошло
- 20 июня к зданию парламента Грузии вышло несколько тысяч протестующих (точное количество власти не сообщали). Они потребовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и выступили против «российской оккупации» Грузии.
- Поводом для протестов стал визит в парламент Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ). Он приехал на заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в стенах парламента. Сергей Гаврилов является президентом организации, он открыл заседание, сев в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий — «Единого национального движения» (основатель Михаил Саакашвили) и «Европейской Грузии» (лидер Давид Бакрадзе). Гаврилов заявлял, что его облили водой и попытались отобрать документы. Его под охраной вывели из здания, после чего он улетел из Грузии.
- Участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между протестующими и полицейскими у здания начались столкновения. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вновь вернулись к зданию, столкновения с полицейскими продолжились на ступеньках крыльца парламента. Ближе к ночи полиция задействовала водомет и разогнала митинг.
- По данным Минздрава Грузии, во время столкновений пострадали 52 человека — 14 гражданских лиц и 38 сотрудников правоохранительных органов.
- В пятницу вечером оппозиция вновь выйдет на проспект Руставели к парламенту страны и проведет акцию протеста, заявил глава «Единого национального движения» Григол Вашадзе. «В 19:00 (18:00 мск) мы собираемся на проспекте Руставели, где мы представим наш план действий обществу», — сказал Вашадзе.