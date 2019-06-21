Протесты у парламента Грузии. Главное

Реакция

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвал недопустимым избрание «представителя государства-оккупанта» главой форума, проходящего в парламенте Грузии. С критикой выступили и премьер-министр Мамука Бахтадзе, и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе назвал тяжелой картиной вид российского депутата в его кресле.

МИД России назвал происходящее попыткой «радикальных политических сил Грузии» использовать «важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений».

Сам депутат Сергей Гаврилов в разговоре с РБК назвал протесты подготовленными. Так, протестующие «вышли с заранее заготовленными плакатами против России, ее президента и православия» и использовали форум для решения «своих внутриполитических вопросов, в том числе для смены власти». Срыв заседания Гаврилов охарактеризовал как попытку дискредитации Грузии «как страны с установленной системой прав человека», — добавил он. Решение сесть в кресло спикера он объяснил тем, что грузинская сторона сама пригласила его сесть в президиуме.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал протестующих и призвал полицию перестать подчиняться властям. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот призыв неприемлемым. При этом она потребовала «не дать деструктивным силам реализовать планы Москвы».

Посольство США в Грузии призвало протестующих к сдержанности и спокойствию, указав, что чувствуют «боль, которую сегодня испытывают многие люди».