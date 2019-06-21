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Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Президент Грузии обвинила Москву в организации протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что протесты у здания парламента в Тбилиси будут только на пользу России. По мнению главы государства, Москва заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. Об этом политик сообщила в своем Facebook.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — говорится в заявлении грузинского президента.

По словам Зурабишвили, «российскую политику» поддерживают те, кто поощряют внутреннее противостояние Грузии. Кроме того, президент Грузии осудила слова экс-президента страны Михаила Саакашвили, который призвал полицию присоединиться к протестующим.

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Полиция разогнала митинг у здания парламента Грузии

Массовые протесты в центре Тбилиси начались в минувший четверг из-за инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова и президента Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. Во время начала заседания он сидел в кресле спикера грузинского парламента. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, потребовав, чтобы российская делегация покинула парламент. В интервью газете «Коммерсантъ» Гаврилов заявил, сел в кресло спикера, поскольку был приглашен занять именно это место. Депутат добавил, что выступал на месте спикера парламента в Греции, Ливане и других странах.

Политика
Появилось видео протестов у парламента Грузии после инцидента с депутатом

Полиция Грузии применила против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В результате митингующих удалось ненадолго оттеснить от здания парламента.

Как сообщили в минздраве Грузии, в результате инцидента пострадали 52 человека. МИД России осудил действия грузинских политиков.

Теги: Грузия, Тбилиси, Президент, акции протеста
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