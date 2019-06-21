Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави».

Ранее сообщалось, что правоохранители применили против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. В результате митингующих удалось ненадолго оттеснить от здания парламента.

По последним данным минздрава Грузии, в результате стычек с полицией пострадали 52 человека. Среди них — 14 гражданских и 38 сотрудников правоохранительных органов.

Поводом для протестов послужил инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, потребовав, чтобы российская делегация покинула парламент.

Гаврилов в разговоре с РБК заявил, что его облили водой и попытались отобрать документы. Он также назвал инцидент спланированным заранее. МИД России осудил действия представителей радикальных грузинских сил.