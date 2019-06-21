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Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави».

Ранее сообщалось, что правоохранители применили против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. В результате митингующих удалось ненадолго оттеснить от здания парламента.

По последним данным минздрава Грузии, в результате стычек с полицией пострадали 52 человека. Среди них — 14 гражданских и 38 сотрудников правоохранительных органов.

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Поводом для протестов послужил инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, потребовав, чтобы российская делегация покинула парламент.

Гаврилов в разговоре с РБК заявил, что его облили водой и попытались отобрать документы. Он также назвал инцидент спланированным заранее. МИД России осудил действия представителей радикальных грузинских сил.

Теги: Грузия, Тбилиси, акция протеста, полиция, водометы, демонстранты
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