Совбез увидел опасность для россиян в Грузии

Происходящее в Грузии расценено как спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев. Российским гражданам в этой стране может угрожать опасность

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Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает Кремль.

В частности, обсуждалась обстановка в Грузии. В сообщении указано, что спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев расценена как очень опасное проявление.

«Министерству иностранных дел рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистов», — сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в разговоре с РБК отметила, что говорить о падении туристического потока в Грузию на данный момент рано.