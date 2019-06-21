Совбез увидел опасность для россиян в Грузии

«Пока из турфирм звонков никаких нет: ни с вопросами, ни тем более с попытками аннулировать поездку. С туристами в Грузии ничего не происходит. Единственное, что было сделано — это скорректированы программы экскурсионные (в Тбилиси). То есть не посещают сейчас проспект Руставели, хотя обычно его посещают в рамках экскурсионных программ. Естественно, я говорю об организованных туристах, потому что самостоятельные — они сами по себе», — заявила она.
Тюрина отметила, что в прошлом году российские туристы были на третьем месте по въезду в Грузию. А за январь—май 2019 года Россия лидирует по въезду в Грузию, более 500 тыс. человек уже побывали в этом году в стране.
Накануне у здания парламента Грузии собрались несколько тысяч человек (официальные цифры не назывались) с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Поводом для протестов стал визит в парламент депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Он приехал на заседание возглавляемой им Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов открыл заседание, сев в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий, депутаты покинули зал. Сам депутат назвал протесты заранее подготовленными, а решение сесть в кресло спикера он объяснил тем, что грузинская сторона сама пригласила его сесть в президиуме.
Минздрав Грузии сообщил, что во время столкновений пострадали 240 человек, из них 80 — сотрудники полиции. В итоге 21 июня Ираклий Кобахидзе покинул пост председателя парламента. Организатор ассамблеи с российским депутатом Закария Куцнашвили сдал свой мандат.