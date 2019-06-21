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Union Pacific $200 (+18,24%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,36%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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Совбез увидел опасность для россиян в Грузии
Происходящее в Грузии расценено как спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев. Российским гражданам в этой стране может угрожать опасность
Фото: EPA / ТАСС

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает Кремль.

В частности, обсуждалась обстановка в Грузии. В сообщении указано, что спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев расценена как очень опасное проявление.

«Министерству иностранных дел рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистов», — сообщает пресс-служба Кремля.

Политика
Протесты у парламента Грузии. Главное

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в разговоре с РБК отметила, что говорить о падении туристического потока в Грузию на данный момент рано.

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Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

«Пока из турфирм звонков никаких нет: ни с вопросами, ни тем более с попытками аннулировать поездку. С туристами в Грузии ничего не происходит. Единственное, что было сделано — это скорректированы программы экскурсионные (в Тбилиси). То есть не посещают сейчас проспект Руставели, хотя обычно его посещают в рамках экскурсионных программ. Естественно, я говорю об организованных туристах, потому что самостоятельные — они сами по себе», — заявила она.

Тюрина отметила, что в прошлом году российские туристы были на третьем месте по въезду в Грузию. А за январь—май 2019 года Россия лидирует по въезду в Грузию, более 500 тыс. человек уже побывали в этом году в стране.

Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Накануне у здания парламента Грузии собрались несколько тысяч человек (официальные цифры не назывались) с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Поводом для протестов стал визит в парламент депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Он приехал на заседание возглавляемой им Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов открыл заседание, сев в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий, депутаты покинули зал. Сам депутат назвал протесты заранее подготовленными, а решение сесть в кресло спикера он объяснил тем, что грузинская сторона сама пригласила его сесть в президиуме.

Минздрав Грузии сообщил, что во время столкновений пострадали 240 человек, из них 80 — сотрудники полиции. В итоге 21 июня Ираклий Кобахидзе покинул пост председателя парламента. Организатор ассамблеи с российским депутатом Закария Куцнашвили сдал свой мандат.

Авторы: Константин Ткаченко, Екатерина Костина
Теги: Совбез России, Грузия, митинги, протесты, туристы
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