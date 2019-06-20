Саакашвили обратился к полиции из-за митинга в Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал полицию присоединиться к протестующим. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов должны перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.

Ранее в парламент прибыл премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Также там находятся министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.

Митингующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Министерство внутренних дел Грузии потребовало от протестующих прекратить акцию и не нарушать закон. Также их призывают не следовать провокациям и подчиниться требованиям полиции.