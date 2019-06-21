Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила заявление бывшего главы государства Михаила Саакашвили, призвавшего демонстрантов на митинге в Тбилиси не подчиняться грузинским властям. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Абсолютно неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению... И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением. Пришло время государству отреагировать на все эти нарушения, чтобы установить и не дать деструктивным силам реализовать планы Москвы», — говорится в сообщении.

Она также призвала граждан страны к спокойствию, назвав случившееся в четверг «преступлением».

Ранее Михаил Саакашвили в своем Facebook призвал сотрудников правоохранительных органов перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.

Митинг демонстрантов начался в минувший четверг возле здания парламента в Тбилиси из-за инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиционных депутатов возмутило, что российский политик сидел в кресле спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Кроме того, оппозиционеры потребовали, чтобы российская делегация покинула здание парламента. Митингующие также выступают за отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведение внеочередных парламентских выборов.

Гаврилов сообщил РБК, что радикалы облили его водой и попытались отобрать у него документы. Он отметил, что инцидент был спланирован заранее. В российском МИДе осудили действия грузинских политиков.

Полиция применила против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. МВД Грузии призвало собравшихся разойтись и пригрозило принять меры, если этого не произойдет. По последним данным минздрава Грузии, в результате стычек протестующих с полицией пострадали 52 человека, 14 из которых — обычные граждане, а 38 — сотрудники правоохранительных органов.