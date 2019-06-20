Полиция у парламента Грузии открыла стрельбу резиновыми пулями

Беспорядки возникли после того, как здание парламента Грузии посетил депутат Госдумы.

Фото: Скриншот / "Рустави"

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов у здания парламента Грузии, сообщает телеканал «Рустави».

Правоохранители бросали гранаты со слезоточивым газом из внутреннего двора парламента В результате протестующих удалось оттеснить, однако стычки не прекратились. Несколько человек пострадали, среди них есть сотрудники СМИ, уточняет «Рустави».

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как люди убегают от здания парламента, некоторым их них потребовалась помощь медиков.

Материал дополняется.