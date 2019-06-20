У парламента Грузии начался митинг после инцидента с депутатом Госдумы

У парламента Грузии начался митинг после инцидента с депутатом Госдумы

Оппозиционеры требуют отставки главы парламента Грузии и внеочередных выборов. Ранее депутата Госдумы на заседании Межпарламентской ассамблеи православия облили водой в знак протеста

Фото: nlevshits / Twitter

В Тбилиси у здания парламента проходит стихийный митинг с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает «Рустави». Перед собравшимися с трибуны выступают представители различных оппозиционных сил страны. Полицейские заблокировали вход в парламент, также к зданию стянута спецтехника.

Как отмечает телеканал, протестующие пытаются попасть во двор парламента. Между ними и полицейскими произошла потасовка. Сообщается о раненых. С какой из сторон и их количество — не уточняется.

К зданию приехал министр внутренних дел.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что требование об отставке Ираклия Кобахидзе является неадекватным, сообщает грузинский «Первый канал». Кобахидзе находится в Азербайджане и продолжит визит, несмотря на происходящее в Тбилиси, сообщили ТАСС в посольстве Грузии в Баку.