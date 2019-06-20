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Harley-Davidson $41 (+14,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,9%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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У парламента Грузии начался митинг после инцидента с депутатом Госдумы
Оппозиционеры требуют отставки главы парламента Грузии и внеочередных выборов. Ранее депутата Госдумы на заседании Межпарламентской ассамблеи православия облили водой в знак протеста
Фото: nlevshits / Twitter

В Тбилиси у здания парламента проходит стихийный митинг с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает «Рустави». Перед собравшимися с трибуны выступают представители различных оппозиционных сил страны. Полицейские заблокировали вход в парламент, также к зданию стянута спецтехника.

Как отмечает телеканал, протестующие пытаются попасть во двор парламента. Между ними и полицейскими произошла потасовка. Сообщается о раненых. С какой из сторон и их количество — не уточняется.

К зданию приехал министр внутренних дел.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что требование об отставке Ираклия Кобахидзе является неадекватным, сообщает грузинский «Первый канал». Кобахидзе находится в Азербайджане и продолжит визит, несмотря на происходящее в Тбилиси, сообщили ТАСС в посольстве Грузии в Баку.

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Как указывают оба телеканала, поводом для недовольства стал инцидент, произошедший с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов, который также является президентом этой организации, открыл заседание сидя в кресле председателя грузинского парламента. Это возмутило оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», решивших покинуть зал. По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и не должна вести заседание. Гаврилов сообщил, что радикалы облили его водой и попытались отобрать документы. Российский МИД осудил действия представителей политических сил Грузии.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Тбилиси, митинг, Госдума
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