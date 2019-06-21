Полиция разогнала митинг у здания парламента Грузии

Митингующих вытеснили с территории у здания парламента Грузии, но митинг не окончился. Ранее в Минздраве сообщили о 52 пострадавших в ходе акции протеста

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили протестующих с площади у здания парламента Грузии, сообщает телеканал «Рустави».

Полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ. Кроме того, для разгона участников акции протеста задействовали водомет.

Протестующие направились с проспекта Руставели, где находится парламент, в сторону площади Свободы, отмечает телеканал.

Акция протеста началась после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. В четверг, 20 июня, он посетил парламент Грузии и принял участие в заседании Межпарламентской ассамблеи. Во время мероприятия он занял кресло спикера грузинского парламента, что возмутило депутатов оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», они покинули зал. Гаврилов заявил, что его облили водой и попытались отнять документы, российский МИД осудил эти действия.