Кремль счел инцидент с депутатом Думы в Тбилиси «русофобской провокацией»

Кремль счел инцидент с депутатом Думы в Тбилиси «русофобской провокацией»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Проявления агрессии в Грузии в адрес российских граждан вызывают серьезную обеспокоенность Кремля, поскольку эту страну посещают многие российские туристы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все, что происходило вчера в Грузии, является не чем иным как русофобской провокацией», — сказал Песков.

По его словам, это можно охарактеризовать как «агрессивные проявления» в адрес граждан России «на фоне международного межпарламентского мероприятия».

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