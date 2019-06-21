Политика , 12:45
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Кремль счел инцидент с депутатом Думы в Тбилиси «русофобской провокацией»
Дмитрий Песков
Проявления агрессии в Грузии в адрес российских граждан вызывают серьезную обеспокоенность Кремля, поскольку эту страну посещают многие российские туристы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Все, что происходило вчера в Грузии, является не чем иным как русофобской провокацией», — сказал Песков.
По его словам, это можно охарактеризовать как «агрессивные проявления» в адрес граждан России «на фоне международного межпарламентского мероприятия».
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