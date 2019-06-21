Грузинская оппозиция объявила о новых протестных выступлениях в Тбилиси

Оппозиция Грузии в пятницу проведет новую акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, где находится парламент страны, заявил глава партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, передает агентство PIA.
«В 19:00 (18:00 мск) мы собираемся на проспекте Руставели, где мы представим наш план действий обществу», — сказал Вашадзе.
Оппозиция требует отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и замены мажоритарной избирательной системы на пропорциональную, добавил лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.
Накануне, 20 июня, в Тбилиси прошли массовые протесты, которые начались после инцидента с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова.