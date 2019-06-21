Грузинская оппозиция объявила о новых протестных выступлениях в Тбилиси

Гаврилов является президентом Межпарламентской ассамблеи православия (это объединение было создано по инициативе Греции в 1993 году и должно содействовать принятию в странах-членах законов, отвечающих интересам православия. — РБК). В столице Грузии в четверг проходило заседание организации.

Депутат Гаврилов начал заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Его выступление прервали местные оппозиционные депутаты из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание. Гаврилова под охраной вывели из здания, он улетел в Россию.

После этого у здания парламента начался митинг, участники которого требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов.

Митинг с помощью водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль в итоге разогнала полиция. По последним данным Минздрава Грузии, в результате стычек с полицией пострадали 52 человека. Среди них — 14 гражданских лиц и 38 сотрудников полиции.