Во Франции заявили о поиске Западом политического решения по Украине

Западные страны обсуждают возможные параметры мира на Украине, но только в рамках приемлемого, которые определяют в Киеве, заявил министр обороны Франции. Он указал, что иная ситуация ставила бы Украину «перед фактом»

Себастьян Лекорню (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Только власти Украины принимают решение о подходящем для переговоров с Россией времени, однажды придет время для диалога, поскольку все конфликты заканчивались политическими и дипломатическими решениями, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

«Вместе с союзниками мы обдумываем возможные политические варианты <...>», — сказал он. «Я хотел бы напомнить вам о часах дискуссий, которые Эмманюэль Макрон провел с каждой из сторон, в том числе во время поездки на место, еще до начала конфликта. Франция играет свою роль», — заявил министр, снова подчеркнув, что границы приемлемого определяют в Киеве.

Лекорню отметил, что иная позиция Запада «ставила бы перед фактом» Украину. По его мнению, Россия заинтересована в том, чтобы выиграть время за счет мира, у Украины меньше «стратегическая глубина», это будет компенсировано поддержкой со стороны западных стран. Он подчеркнул, что Францию отличает выполнение всех взятых на себя обязательств в этом вопросе, в Киеве это признают.

«Суммируя всю нашу военную помощь, мы входим в первую пятерку стран. Мы являемся одним из крупнейших доноров с €550 млн из общей суммы €3 млрд», — уточнил он (цитата по BFMTV).

В середине ноября в Пентагоне предложили обратить внимание на появляющееся «окно» для диалога Москвы и Киева из-за возможного замедления боевых действий зимой. Вероятность того, что Украина в ближайшее время достигнет военной победы, определяемой как «вытеснение русских [войск]» с территории страны, невелика, счел глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он также призывал «воспользоваться моментом» зимой для дипломатии.

В Киеве к его предложению относятся скептически, полагая, что оперативная пауза даст Москве возможность подготовиться для нового наступления. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в беседе с Милли указал, что военные не примут каких-либо компромиссов и договоренностей до полного вывода российских войск, ВСУ будут сражаться, «пока хватит сил». «Сейчас не время искать «мир для нашего времени». На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — отметил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

Критически к предложению Милли отнеслись и в Вашингтоне, остальное высшее руководство США не считает нужным подталкивать Киев к переговорам, писала The New York Times. Источники издания отмечали, что сторонники давления на Украину для начала переговоров сторон не убедили президента Джо Байдена. При этом в частном порядке западные чиновники обмениваются мнениями о возможных условиях мира Москвы и Киева, но без заявлений, которые ставили бы Украину в тупик, говорили источники The Wall Street Journal.

Российская сторона неоднократно призывала Украину к переговорам. В начале сентября Кремль выражал готовность обсуждать с Киевом выполнение условий Москвы, в ноябре в МИДе заверили в готовности к диалогу без предварительных условий. Министерство считает требования Киева нереалистичными.

«Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — заявил в конце октября президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков считает, что Украина «не может и не хочет» вести переговоры.