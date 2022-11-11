МИД заявил о готовности к диалогу с Киевом без предварительных условий

По словам замминистра Сергея Рябкова, Москва всегда была готова к диалогу, но Киев прервал его «по команде своих западных кураторов». Если ему «прикажут из соответствующих столиц», шансы на переговоры повысятся, считает дипломат

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС. Дипломат предположил, что шансы на возобновление переговоров вырастут, если Киеву «прикажут из соответствующих столиц».

«Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше, зависит не от нас», — сказал замминистра.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь озвучил условия Киева для переговоров: освобождение занятых российскими войсками территорий, выплата репараций, военный трибунал и признание норм международного права. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова говорить с Россией, «но с другой Россией», которая «действительно будет готова к миру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Москва не фиксирует изменений в позиции Украины по переговорам: «Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается».

В конце сентября Зеленский полностью отказался от диалога, указав, что он будет возможен только в случае смены президента в России. По данным Politico, позиция Киева впоследствии изменилась под влиянием США.