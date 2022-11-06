WSJ узнала об обсуждении Западом условий мира между Москвой и Киевом

Опрошенные WSJ аналитики отмечают, что сейчас на Западе нет четких представлений о том, как можно добиться мирного урегулирования между Москвой и Киевом

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Представители стран Запада в частном порядке обмениваются мнениями о возможных условиях мира между Россией и Украиной, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В то же время официально лидеры этих государств и чиновники стараются избегать заявлений, которые «поставили бы Украину в тупик».

По словам Петра Бураса, главы варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям, сейчас на Западе «нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование». «Я не думаю, что Берлин, Париж или Вашингтон станут подталкивать Киев к чему-то, что, по мнению [президента Украины Владимира] Зеленского, не отвечает интересам Украины», — считает аналитик.

Как пишет WSJ, западные чиновники не исключают, что между странами могут возникнуть разногласия по вопросу мирного урегулирования, особенно если Украина «продолжит бросать вызов» России и попытается вернуть Крым (полуостров вошел в состав России в 2014 году после референдума, итоги которого Украина и западные государства не признали; Москва настаивает, что для нее вопрос принадлежности Крыма закрыт).

Сейчас, пишет издание со ссылкой на дипломатов, Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив прекращения боевых действий на Украине путем переговоров. Власти США и стран Европы считают, что действия России не способствуют этому, а ведут к эскалации, пишет газета. Кроме того, по данным WSJ, европейские страны обеспокоены по поводу «внештатной дипломатии», после того как Париж и Берлин обсуждали предложения о мирных договоренностях перед началом боевых действий и регулярно контактировали с российскими властями в первые недели конфликта.

Газета упомянула заявление стран G7 от 4 ноября, в котором говорится, что «призывы России к переговорам не вызывают доверия». Также издание напомнило, что группа демократов из нижней палаты конгресса США отозвала свое письмо к президенту Джо Байдену, в котором призывала к поиску дипломатического решения конфликта, смягчению санкций и переговорам с Москвой.

Однако 6 ноября источники The Washington Post сообщили, что в администрации Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией и отказаться от нежелания вести переговоры, пока ее президентом является Владимир Путин. Зеленский утвердил это решение после референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Российские власти при этом говорят, что рассчитывают на продолжение диалога: нужно «сесть за стол переговоров и договариваться». В конце октября Путин заявил, что «тем, кто реализует эту политику в Вашингтоне», нужно подать сигнал властям Украины о том, что «они должны поменять свою позицию и стремиться решать эти проблемы мирным путем».