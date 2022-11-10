В Пентагоне допустили переговоры Москвы и Киева при «стабилизации фронта»

Мирные переговоры Москвы и Киева возможны после стабилизации линии фронта, которая, вероятно, произойдет этой зимой, заявил Милли. Киев ранее законодательно закрепил отказ от любых переговоров с Владимиром Путиным

Марк Милли (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

При стабилизации линии фронта на Украине может появиться окно возможностей для мирных переговоров между Киевом и Москвой, вероятно, это произойдет зимой. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сообщает CNN.

«Когда существует возможность переговоров о том, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — указал военный.

В то же время он подчеркнул, что вне зависимости от успеха переговоров США продолжат вооружать Украину.

«Должно быть взаимное признание того, что военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам», — добавил он.

С начала военного конфликта Москва и Киев не единожды встречались для проведения мирных переговоров, однако в конце сентября, после референдумов и присоединения Россией регионов Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Российские власти затем неоднократно подчеркивали, что по-прежнему готовы к переговорам. Представитель президента Дмитрий Песков 7 ноября отметил, что пока не видит такой возможности из-за позиции Киева.

На следующий день Зеленский заявил, что переговоры возможны в случае восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения Россией всех убытков от военных действий и «гарантии, что этого не повторится». По данным Politico, заявление украинского лидера было связано с «легким подталкиванием» к этому со стороны США. «Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия», — подчеркнул один из источников издания.

Телеканал NBC со ссылкой на источники ранее сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прибывший в Киев 4 ноября с необъявленным визитом, «прощупывал почву» для дипломатического решения конфликта с Россией. При этом Салливан не пытался оказать давление на Украину, указал телеканал.