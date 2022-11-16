В Пентагоне увидели «окно» для начала диалога Киева и Москвы

Благодаря приближению зимы появляется возможность для переговоров между сторонами, считает глава объединенного комитета начальников штабов Милли. В ВСУ отмечали, что не готовы на компромиссы

Марк Милли (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Обычно боевые действия зимой замедляются из-за погодных условий, такая ситуация предоставит возможность для возобновления дипломатии между Россией и Украиной, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Трансляция пресс-конференции шла на YouTube.

«Если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров в целях урегулирования — а может, и нет», — указал он. Милли при этом добавил, что зимой может происходить «много чего», и отметил, что говорит лишь о наличии возможности для диалога.

Милли ранее не раз предлагал обратиться к дипломатии на этом этапе конфликта. Он призвал «воспользоваться моментом» при стабилизации фронта зимой, подчеркнув: «Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем».

В середине ноября с Милли побеседовал глава ВСУ Валерий Залужный, который заявил, что до полного вывода российских войск Украина не остановит свои войска ни при каких условиях и военные будут сражаться, «пока хватит сил». «Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все захваченные территории», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 ноября заявил, что достижение целей спецоперации возможно не только военным путем, но и через переговоры, однако перспектив этого пока нет. «Мирные переговоры с учетом позиции украинской стороны невозможны», — пояснил он.