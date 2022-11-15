Политика ,
0
Кремль заявил, что Украина «не может и не хочет вести переговоры»
Песков: Украина «не может и не хочет вести переговоры» после слов Зеленского на G20
Высказывания украинского президента Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии показывают, что Киев не хочет и не может вести переговоры с России, поэтому Москва продолжит достижение своих целей в рамках спецоперации, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Констатируем главное: позиция — и де-факто, и де-юре — украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — сказал он.
Материал дополняется.