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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о разногласиях в США по поводу условий мира на Украине

NYT: в администрации США возникли разногласия по вопросу о переговорах Москвы и Киева
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Среди должностных лиц США есть разногласия по вопросу давления на Украину для заключения мирного соглашения с Россией, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли настаивает, что Киев добился того, что мог ожидать до наступления зимы, а потому следует закрепить достижения дипломатическим путем. Собеседники издания пояснили, что генерал не призывает сделать «подарок Москве», смысл его предложения заключается в начале работы над политическим решением, поскольку разрешение ситуации военным путем может быть недостижимым в ближайшем будущем.

Остальные чиновники не согласились с выводами Милли, указав, что любая пауза в боевых действиях даст России возможность перегруппировать войска, а ни одна из сторон к переговорам не готова. Несмотря на уверенность, что конфликт в результате будет урегулирован именно путем диалога, пока момент для него не настал, а США не следует давить на Украину, считают остальные чиновники. Такого мнения придерживаются президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, считающие, что российский президент Владимир Путин пока не проявил готовности к диалогу, а украинцы воодушевились динамикой ситуации на поле боя, пишет NYT

Если США будут настаивать на переговорах на этом этапе конфликта, это станет сигналом Путину, что ему следует немного затянуть боевые действия, чтобы американские власти «сделали за него его работу», пересказали источники The Ney York Times содержание позиции Салливана.

В Пентагоне в начале ноября сочли, что проведение наступательных операций на Украине осложнится с наступлением зимы, указав, что Киеву и Москве следует решить, «какие благоприятные возможности» эта ситуация даст дипломатии. Милли предложил «воспользоваться моментом» при стабилизации фронта зимой. Он подчеркнул: «Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам».

Материал дополняется.

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