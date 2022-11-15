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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ исключил переговоры и компромиссы до ухода войск России

Главком ВСУ Залужный: военные не примут переговоров и компромиссов до ухода войск России
Киев ждет от Москвы ухода со всех со «всех захваченных территорий», компромиссов по этому вопросу украинские военные не примут, заявил главком Валерий Залужный генералу Марку Милли, который призывал Украину обратиться к дипломатии
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Reuters)

Украинские военные будут сражаться, «пока хватит сил» против российских войск до «освобождения всей украинской земли», заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

«Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все захваченные территории», — написал Залужный.

Он сообщил, что украинские военные «продолжают наступательные действия» в Харьковской области, тогда как российские войска «яростно сопротивляются». Кроме того, ВСУ внимательно отслеживает происходящее на границе с Белоруссией, формируя оборону в этом регионе. В Херсонской области проводятся «стабилизационные действия», укрепляются рубежи обороны, отметил главком ВСУ.

Милли ранее не раз предлагал обратиться к дипломатии на этом этапе конфликта. Он призвал «воспользоваться моментом» при стабилизации фронта зимой, подчеркнув: «Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, поэтому необходимо обратиться к другим средствам». В Пентагоне полагают, что наступательные операции на Украине будут затруднены из-за наступления зимы. Милли настаивает, что Киев добился того, что мог ожидать до наступления зимы, теперь настало время закрепить достижения с помощью переговоров.

Этот подход не нашел поддержки среди высшего руководства в США, писала The New York Times. Президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что российский президент Владимир Путин пока не проявил готовности к диалогу, а украинцы воодушевились динамикой ситуации на поле боя. Салливан полагает, что позиция Милли может стать сигналом для российского президента Владимира Путина, чтобы затянуть конфликт, а США «сделали за него его работу» по урегулированию конфликта, пересказали мнение Салливана собеседники NYT.

Власти Украины разделяют позицию Байдена и Салливана. Президент Владимир Зеленский в качестве условий для переговоров назвал «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». «Мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно будет готова к миру», — подчеркнул он.

В МИД Украины указали, что не намерены давать России паузу, чтобы восстановить силы. «Сейчас не время искать «Мир для нашего времени». На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — отметил министр Дмитрий Кулеба.

Российские власти регулярно сообщают о готовности к переговорам с Украиной, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. В МИДе подчеркивают, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий. В Кремле отмечали, что к середине ноября не фиксируют изменения позиции Киева по этому вопросу. «Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — сказал 11 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спецоперацию на Украине можно завершить после выполнения ее целей, либо достигнув эти цели путем переговоров, говорил Песков. В феврале Путин называл целями операции «денацификацию» и демилитаризацию Украины, а также защиту населения Донбасса.

«Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — заявил в конце октября президент Владимир Путин. Он указал, что не всегда выгодно выкладывать свою позицию на переговорах, однако чтобы добиться результатов, следует «сесть за стол переговоров и договариваться».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ВСУ переговоры Пентагон США Марк Милли Валерий Залужный
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