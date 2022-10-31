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Путин заявил, что Россия не изменит позицию по переговорам с Украиной

Путин: позиция России по переговорам с Киевом сомнениям и изменению не подлежит
Президент указал, что именно украинская сторона сама запретила себе любые переговоры с Россией, однако «наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит»
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Позиция России по переговорам с Киевом не подлежит сомнениям и изменению, Москва рассчитывает на продолжение диалога, заявил президент Владимир Путин.

«Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что выкладывать свою позицию заранее не всегда выгодно, однако чтобы добиться результатов, нужно «сесть за стол переговоров и договариваться».

После присоединения к России в результате референдумов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно».

Глава российского МИДа Сергей Лавров после этого заявил, что украинский лидер «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — считает Лавров.

30 октября Лавров в очередной раз подтвердил готовность России и президента Владимира Путина к переговорам по ситуации на Украине. В тот же день пресс-секретарь президентаДмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом и договоренности с Зеленским «ничего не стоят», так как могут быть моментально отменены «по указке извне». «Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном», — отметил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Владимир Путин переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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