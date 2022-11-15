Лавров счел нереалистичными условия Украины для начала переговоров

Лавров: условия Украины для начала переговоров нереалистичны и не адекватны ситуации

Также глава российского МИДа назвал слухами заявления о том, что США ведут подготовку к переговорам по Украине

Сергей Лавров (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Условия Украины для начала переговоров нереалистичны и не адекватны ситуации, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с журналистами на саммите G20, передает ТАСС.

По словам министра, из заявлений президента Украины Владимира Зеленского стало понятно, что никаких советов Запада о необходимости переговоров с Москвой он не слушает, а его риторика является агрессивной и русофобской.

Он также назвал слухами заявления о том, что США ведут подготовку к переговорам по Украине. «Насчет сообщений о том, что американцы переговоры готовят: эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем», — отметил Лавров.

В то же время глава МИДа подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной. «И чем дольше они будут отказывать [в переговорах], тем труднее будет договориться», — добавил он.

Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября. Ранее, выступая на саммите, украинский лидер в очередной раз обвинил Россию в нарушении территориального суверенитета, заявил о невозможности новых минских соглашений, а также отметил, что Украине нужны эффективные гарантии безопасности. В своей «формуле мира» для Украины Зеленский перечислил в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что слова украинского лидера подтвердили позицию Киева об отказе вести переговоры с Москвой.

Власти России неоднократно заявляли, что готовы к диалогу с Украиной, однако Киев не хочет договариваться. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал в октябре президент Владимир Путин. В МИДе ранее заявили, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

10 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь озвучил условия Киева для переговоров: освобождение занятых российскими войсками территорий, выплата репараций, военный трибунал и признание норм международного права. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова говорить с Россией, «но с другой Россией», которая «действительно будет готова к миру».