Лавров счел нереалистичными условия Украины для начала переговоров

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:27
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в боях за Павловку Политика, 13:27
Минтранс пообещал «резонансные» изменения в скоростном режиме на дорогах Общество, 13:23
На китайском рынке акций в ноябре неожиданно начался уверенный рост Инвестиции, 13:23
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 13:17
Проверьте, насколько хорошо вы знаете королевскую семью Великобритании Life, 13:15
Кремль заявил, что Украина «не может и не хочет вести переговоры» Политика, 13:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Кремле переадресовали в Минобороны предложение Зеленского по пленным Политика, 13:14
В Кремле назвали попыткой грабежа резолюцию ООН о репарациях Украине Политика, 13:09
Глава ФИФА призвал к прекращению огня на Украине на время ЧМ-2022 Спорт, 13:08
Глава МОК заявил о важности участия конфликтующих стран в Олимпиаде Спорт, 13:04
Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле Политика, 13:01
ВЭБ и Курчатовский институт создадут оператора «селекции генома» Бизнес, 13:00
Bloomberg узнал о планах России продлить зерновую сделку Политика, 12:59
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров счел нереалистичными условия Украины для начала переговоров

Лавров: условия Украины для начала переговоров нереалистичны и не адекватны ситуации
Также глава российского МИДа назвал слухами заявления о том, что США ведут подготовку к переговорам по Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Условия Украины для начала переговоров нереалистичны и не адекватны ситуации, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с журналистами на саммите G20, передает ТАСС.

По словам министра, из заявлений президента Украины Владимира Зеленского стало понятно, что никаких советов Запада о необходимости переговоров с Москвой он не слушает, а его риторика является агрессивной и русофобской.

Он также назвал слухами заявления о том, что США ведут подготовку к переговорам по Украине. «Насчет сообщений о том, что американцы переговоры готовят: эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем», — отметил Лавров.

В то же время глава МИДа подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной. «И чем дольше они будут отказывать [в переговорах], тем труднее будет договориться», — добавил он.

Саммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября. Ранее, выступая на саммите, украинский лидер в очередной раз обвинил Россию в нарушении территориального суверенитета, заявил о невозможности новых минских соглашений, а также отметил, что Украине нужны эффективные гарантии безопасности. В своей «формуле мира» для Украины Зеленский перечислил в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что слова украинского лидера подтвердили позицию Киева об отказе вести переговоры с Москвой.

Читайте на РБК Pro
Не начинать утро с кофе и делать зарядку для мозга: правила рабочего дня
США признали Россию «страной с нерыночной экономикой». Что это значит
Большинство директоров компаний — интроверты. Как они с этим справляются
«Вот заработаю ₽30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом

Власти России неоднократно заявляли, что готовы к диалогу с Украиной, однако Киев не хочет договариваться. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал в октябре президент Владимир Путин. В МИДе ранее заявили, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

10 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь озвучил условия Киева для переговоров: освобождение занятых российскими войсками территорий, выплата репараций, военный трибунал и признание норм международного права. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова говорить с Россией, «но с другой Россией», которая «действительно будет готова к миру».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
переговоры Военная операция на Украине Сергей Лавров G20 Владимир Зеленский
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Зеленский на G20 представил 10 условий «формулы мира» для Украины
Политика
Песков увидел в словах Зеленского на G20 отказ вести переговоры
Политика
Си Цзиньпин и Макрон на G20 призвали возобновить переговоры по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter