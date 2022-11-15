Сунак назвал «немного нечестным» подталкивание Украины к переговорам

Премьер Британии счел, что пока российские войска наносят удары, не следует призывать Украину к переговорам. WSJ писала, что в Белом доме посоветовали Киеву подумать «о своих реалистичных требованиях» для диалога с Москвой

Риши Сунак (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритания старается обеспечить Украине «максимально сильную позицию» для переговоров с Россией, решение об их проведении следует оставить за Киевом, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак, передает The Telehraph.

«Немного нечестно говорить украинцам: послушайте, вы должны вести переговоры, когда вашу страну и вашу <...> инфраструктуру <...> бомбят», — сказал британский премьер.

Сунак признал, что боевые действия на Украине привели к экономическим потрясениям в Великобритании и остальном мире, однако, считает он, российские власти не проявляют интереса к мирному урегулированию, а значит правильным будет продолжить поддержку Киева.

Накануне источники Wall Street Journal рассказали о совете со стороны Белого дома в адрес Киева задуматься «о своих реалистичных требованиях и приоритетах» для переговоров с Москвой, включая пересмотр цели Киева по возвращению Крыма. По данным издания, такую рекомендацию озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время визита на Украине в начале ноября. Украине следует хотя бы казаться открытым для решения конфликта путем переговоров, благодаря чему у нее появятся рычаги воздействия на, пересказали собеседники издания слова Салливана.

Российские власти регулярно сообщают о готовности к переговорам с Украиной, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. В МИДе подчеркивают, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал в конце октября президент Владимир Путин.

В Киеве в качестве условий для переговоров называют восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». «Мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно будет готова к миру», — указал президент Украины Владимир Зеленский.

В украинском МИДе отметили, что не намерены давать Москве паузу для восстановления сил. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — отметил министр Дмитрий Кулеба.



