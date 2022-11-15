Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
AP узнало, что Google выплатит $400 млн из-за отслеживания геолокации Технологии и медиа, 02:16
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 02:02
Сунак назвал «немного нечестным» подталкивание Украины к переговорам Политика, 01:24
В Пентагоне пообещали продолжить поставлять оружие Украине зимой Политика, 01:10
Какой антиэйдж-стратегии придерживаться после 35 лет РБК и Вирсавия, 01:00
Визовый центр Италии будет принимать только биометрические загранпаспорта Общество, 00:42
Ярославский губернатор передал жалобы мобилизованных в прокуратуру Политика, 00:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Главком ВСУ исключил переговоры и компромиссы до ухода войск России Политика, 00:20
Футбольная сборная год без официальных матчей. Каковы успехи ее игроков Спорт, 00:03
Эксперты оценили почти в ₽800 млрд затраты на развитие микроэлектроники Технологии и медиа, 00:01
Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками Финансы, 00:00
Медведев увидел «начало агонии» ООН в резолюции о репарациях для Украины Политика, 14 ноя, 23:40
США потратили $520 млн для покупки оружия взамен отданного Украине Политика, 14 ноя, 23:35
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 14 ноя, 23:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Сунак назвал «немного нечестным» подталкивание Украины к переговорам

Премьер Британии Сунак назвал «немного нечестным» подталкивание Украины к переговорам
Премьер Британии счел, что пока российские войска наносят удары, не следует призывать Украину к переговорам. WSJ писала, что в Белом доме посоветовали Киеву подумать «о своих реалистичных требованиях» для диалога с Москвой
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритания старается обеспечить Украине «максимально сильную позицию» для переговоров с Россией, решение об их проведении следует оставить за Киевом, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак, передает The Telehraph.

«Немного нечестно говорить украинцам: послушайте, вы должны вести переговоры, когда вашу страну и вашу <...> инфраструктуру <...> бомбят», — сказал британский премьер.

Сунак признал, что боевые действия на Украине привели к экономическим потрясениям в Великобритании и остальном мире, однако, считает он, российские власти не проявляют интереса к мирному урегулированию, а значит правильным будет продолжить поддержку Киева.

Накануне источники Wall Street Journal рассказали о совете со стороны Белого дома в адрес Киева задуматься «о своих реалистичных требованиях и приоритетах» для переговоров с Москвой, включая пересмотр цели Киева по возвращению Крыма. По данным издания, такую рекомендацию озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время визита на Украине в начале ноября. Украине следует хотя бы казаться открытым для решения конфликта путем переговоров, благодаря чему у нее появятся рычаги воздействия на, пересказали собеседники издания слова Салливана.

Российские власти регулярно сообщают о готовности к переговорам с Украиной, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. В МИДе подчеркивают, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал в конце октября президент Владимир Путин.

Читайте на РБК Pro
Нас ждет деградация и воровство: как компании пытаются защитить данные
Фото: Freepik 120 лет — предел жизни человека. Какие привычки могут отодвинуть старость
Фото: Shutterstock Не начинать утро с кофе и делать зарядку для мозга: правила рабочего дня
Фото: Andrew Burton / Getty Images Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
Фото: Yuriko Nakao / Reuters «Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Фото: Владислав Шатило / РБК Борщ — главный советчик: как Аркадий Новиков ведет дела
Фото: Shutterstock Насколько реален мировой продовольственный кризис
Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами

В Киеве в качестве условий для переговоров называют восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». «Мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно будет готова к миру», — указал президент Украины Владимир Зеленский.

В украинском МИДе отметили, что не намерены давать Москве паузу для восстановления сил. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — отметил министр Дмитрий Кулеба.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Украина Риши Сунак переговоры
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20
Политика
В Пентагоне пообещали продолжить поставлять оружие Украине зимой
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter