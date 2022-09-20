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Власти ФРГ понадеялись «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара

Хабек: канцлер Германии Шольц может вскоре договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ
Отсутствие газа из России образовало «дыру», ее скоро закроют поставками из стран Аравийского полуострова, считают в Берлине. Вице-канцлер ФРГ говорил ранее, что дефицит газа грозит остановкой ряда отраслей экономики
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Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Getty Images)

Немецкий канцлер Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного визита, стороны могут заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа, заявил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек на пресс-конференции в Любмине, передает Bloomberg.

«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — отметил он.

Шольца будет сопровождать «высокопоставленная бизнес-делегация», рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт, не уточнив состав миссии.

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Немецкие энергокомпании RWE и Uniper близки к заключению долгосрочных контрактов о поставках СПГ из Катара, рассказали три информированных источника Reuters. Прежде переговоры стороны осложнялись разногласиями по ключевым элементам сделки — цене и продолжительности поставок, однако источники агентства подчеркнули, что переговоры стали более конструктивными, немецкие компании и Доха должны вскоре достичь консенсуса, поставки могут быть согласованы на 15 лет. При этом соглашение касается поставок с катарского проекта расширения Северного месторождения газа (NFE), а его, как указывает Reuters, не запустят раньше 2026 года.

Проект расширения Северного месторождения включает в себя шесть линий СПГ, которые увеличат мощности по сжижению газа в Катаре с 77 до 126 млн т в год к 2027 году

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«Газпром» летом несколько раз сокращал объем прокачки газа в Европу по «Северному потоку», объясняя такую ситуацию сложностями в обслуживании турбин из-за международных санкций. К началу сентября российская сторона полностью остановила газопровод на неопределенный срок — «до устранения замечаний к работе оборудования».

Немецкие власти считают настоящими причинами перебоев с поставками политические причины, а не технические условия (в Кремле это отвергали). Хабек сравнивал отношения с Россией по газу с армрестлингом. Официальный Берлин и до этого допускал, что со временем поставки российского газа прекратятся, отмечая: дефицит топлива грозит остановкой ряда отраслей немецкой экономики, что повлечет рост безработицы.

В начале сентября немецкие власти отчитались о заполнении газовых хранилищ на 85%. По словам Шольца, готовить запасы газа правительство ФРГ начало еще с декабря, вторым поставщиком топлива в республику после России является Норвегия. В «Газпроме» при этом полагают, что объем газа в хранилищах хватит только на два месяца бесперебойного потребления.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Олаф Шольц ОАЭ Катар поставки газа Саудовская Аравия

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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