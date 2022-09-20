Власти ФРГ понадеялись «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара
Немецкий канцлер Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного визита, стороны могут заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа, заявил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек на пресс-конференции в Любмине, передает Bloomberg.
«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — отметил он.
Шольца будет сопровождать «высокопоставленная бизнес-делегация», рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт, не уточнив состав миссии.
Немецкие энергокомпании RWE и Uniper близки к заключению долгосрочных контрактов о поставках СПГ из Катара, рассказали три информированных источника Reuters. Прежде переговоры стороны осложнялись разногласиями по ключевым элементам сделки — цене и продолжительности поставок, однако источники агентства подчеркнули, что переговоры стали более конструктивными, немецкие компании и Доха должны вскоре достичь консенсуса, поставки могут быть согласованы на 15 лет. При этом соглашение касается поставок с катарского проекта расширения Северного месторождения газа (NFE), а его, как указывает Reuters, не запустят раньше 2026 года.
«Газпром» летом несколько раз сокращал объем прокачки газа в Европу по «Северному потоку», объясняя такую ситуацию сложностями в обслуживании турбин из-за международных санкций. К началу сентября российская сторона полностью остановила газопровод на неопределенный срок — «до устранения замечаний к работе оборудования».
Немецкие власти считают настоящими причинами перебоев с поставками политические причины, а не технические условия (в Кремле это отвергали). Хабек сравнивал отношения с Россией по газу с армрестлингом. Официальный Берлин и до этого допускал, что со временем поставки российского газа прекратятся, отмечая: дефицит топлива грозит остановкой ряда отраслей немецкой экономики, что повлечет рост безработицы.
В начале сентября немецкие власти отчитались о заполнении газовых хранилищ на 85%. По словам Шольца, готовить запасы газа правительство ФРГ начало еще с декабря, вторым поставщиком топлива в республику после России является Норвегия. В «Газпроме» при этом полагают, что объем газа в хранилищах хватит только на два месяца бесперебойного потребления.