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Война санкций ,  
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В ФРГ предупредили об остановке некоторых отраслей из-за нехватки газа

Речь идет «не о двух днях или неделях», а о длительном периоде, предостерег министр экономики Роберт Хабек. Он отметил, что правительство принимает меры, чтобы не допустить этого
«Газпром» GAZP ₽300,98 -0,83% Купить
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Власти Германии будут вынуждены прекратить работу некоторых секторов экономики, если столкнутся с нехваткой газа, заявил в интервью Spiegel министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек.

«Все рыночные процессы будут приостановлены. Это будет катастрофа для некоторых отраслей. И мы говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени. Мы говорим о людях, которые лишатся работы, и регионах, которые потеряют целые промышленные комплексы», — предостерег он. Германию ждет трудное время, особенно зимой, отметил Хабек.

При этом жителей страны, по его словам, эти трудности сплотили: немцы согласны с введенными против России из-за спецоперации на Украине санкциями и поэтому готовы терпеть некоторые лишения. «Это мощный ответ на попытку Владимира Путина расколоть наше общество через повышение цен», — подчеркнул министр.

Хабек заверил, что правительство делает все, чтобы стабилизировать ситуацию: ищет новые источники поставок, развивает инфраструктуру. Жителей страны он призвал по возможности сократить потребление газа, но признал, что для некоторых категорий населения это может быть сложнее, чем для других.

Германия повысила уровень режима предупреждения ЧС по газу
Политика
Фото:Сергей Гриц / AP

Накануне глава Минэкономики заявил, что сокращение поставок газа в Германию из России можно считать показателем эффективности санкций. Он предположил, что Москва ничего не может приобрести на деньги от поставок энергоносителей, потому что Евросоюз ограничил список товаров и услуг, которые она может импортировать. Хабек обвинил Россию в использовании газа как оружия против ФРГ.

«Газпром» 14 июня объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки из-за задержки германской Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции «Портовая». В компании объяснили, что турбины для газопровода производит Канада и один из двигателей находится на ремонте в Монреале, а вернуть отремонтированные турбины невозможно из-за канадских санкций. После этого «Газпром» вывел из эксплуатацию еще один двигатель на «Портовой» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. С 16 июня производительность станции снизилась до 67 млн куб. м газа в сутки.

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Германия после этого повысила уровень предупреждения режима ЧС по газу до второго. Теоретически эта мера предполагает, что коммунальные службы смогут продавать газ предприятиям и домохозяйствам по высоким ценам, чтобы снизить спрос. Первый уровень, предусматривающий максимальное сокращение потребления газа и постоянный мониторинг ситуации на газовом рынке, Берлин ввел в конце марта.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что его страна изучает способы обеспечить поставки газа по «Северному потоку», чтобы не доставлять проблем «одному из ближайших друзей и союзников» — Германии.

Financial Times писала, что в ФРГ опасаются полного прекращения поставок газа по «Северному потоку». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заверил, что Москва строго выполняет обязательства по поставкам газа в Германию.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Германия газ

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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