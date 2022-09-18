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Трамп заявил о риске немцев «остаться без страны» и белом флаге Меркель

Трамп заявил о риске немцев «остаться без страны» и посланном Меркель белом флаге
Власти Германии смеялись над предупреждениями о риске энергозависимости от России, однако теперь ситуация изменилась, заявил Трамп. Он сообщил об отправленном ранее Меркель белом флаге, указав на скорую «капитуляцию» перед Россией
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jeff Swensen / Getty Images News)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об отправленном бывшему немецкому канцлеру Ангеле Меркель белом флаге в качестве символа «капитуляции» ФРГ перед Россией из-за зависимости от поставок энергоносителей. Об этом американский экс-президент заявил во время митинга в штате Огайо, трансляцию вел телеканал C-Span.

«Я отправил ей флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?» Я сказал, что <...> если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Экс-президент добавил, что в Германии тогда со смехом относились к его предупреждениям относительно энергозависимости от России, однако «больше они не смеются». Власти Германии сейчас вынуждены возвращаться к «старомодным» мерам, в частности — к использованию угля для производства электроэнергии, продолжил он.

«Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — подчеркнул Трамп.

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Ангела Меркель

О рисках зависимости Германии от российского газа Трамп предупреждал, в частности, в своей речи на Генассамблее ООН около четырех лет назад — 25 сентября 2018 года. Он призвал ФРГ «немедленно изменить курс». «Здесь, в Западном полушарии, мы привержены сохранению нашей независимости от посягательств экспансионистских иностранных держав», — сказал тогда Трамп. Как отмечала The Washington Post, делегация Германии, которую возглавлял занимавший в то время пост главы МИДа Хайко Маас, встретила слова президента США улыбками.

«Германия, насколько мне известно, находится в плену у России, потому что она получает так много своей энергии от России», — заявил он на саммите НАТО генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в июле 2018 года. Трамп подчеркнул, что «миллиарды» долларов выплачиваются государству, «от которого мы должны защищать вас».

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