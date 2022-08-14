DWN сообщило о провале попытки ФРГ договориться о газе из Катара

Попытка министра экономики Германии Роберта Хабека договориться с Катаром о поставках газа провалилась. Страна Персидского залива поставляет газ в Италию вместо ФРГ, пишет издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

После поездки в Катар Хабек заявил, что Германия будет получать газ этой страны. Однако этого не произошло.

По данным Focus, ни одна из крупных немецких энергетических компаний, таких как EnBW, RWE, Vattenfall, E.On и Lex Uniper, с тех пор не заключила контракта с Катаром на поставку СПГ.

Итальянская энергетическая группа ENI в то же время в июне приобрела долю в катарском проекте North Field East стоимостью $28 млрд, что сделало ее вторым по величине акционером после французской компании TotalEnergies. По данным AFP, поставки должны начаться в 2026 году.

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