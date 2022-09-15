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«Газпром» предупредил Европу, что одних запасов в хранилищах ей не хватит

В компании привели в пример Германию, где, несмотря на высокий уровень заполненности ПХГ, находящегося в них запаса активного газа хватит только на два месяца потребления
«Газпром» GAZP ₽243,57 +0,1% Купить
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Даже близкие к максимальным запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в крупных странах Европы не гарантируют надежное прохождение осенне-зимнего периода, заявили в «Газпроме».

Там пояснили, что, несмотря на то что текущий уровень заполненности подземных хранилищ, например, в Германии составляет 89%, объем активного газа (то есть того, который будет использоваться) — 19,3 млрд куб. м. «Газпром» напомнил, что в стране с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года потребление газа составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем — 9,5 млрд куб. м в месяц. «Объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести», — заключили в компании.

«Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечает, что 13 сентября запасы газа в ПХГ Европы составляли 58,4 млрд куб. м. Чтобы достичь показателей начала сезона отбора 2019/2020 года, необходимо закачать еще 14 млрд куб. м газа, заявили в компании.

Германия заполнила газохранилища на 85%
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

«Газпром» с 1 января по 15 сентября добыл, по предварительным данным, 300,8 млрд куб. м газа — это на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на газ из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 3,3%, а экспорт в страны дальнего зарубежья — на 38,8% (он составил 84,8 млрд куб. м). При этом растет экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «Отметим, что в сентябре поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта», — говорится в сообщении.

Вице-премьер Александр Новак в четверг спрогнозировал сокращение экспорта российского газа в Евросоюз в этом году примерно на 50 млрд куб. м.

В ЕС на фоне сокращения поставок из России и опасений насчет их полного прекращения выросли цены на газ. Еврокомиссия поставила перед странами задачу до начала отопительного сезона (1 ноября) заполнить хранилища не менее чем на 80%. 2 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что выполнить эту норму удалось даже раньше, чем было запланировано.

В начале сентября в ЕС обсуждалась возможность ввести потолок цен на российский газ, но согласовать такую меру не удалось. Вместо этого ЕК предложила ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний, а излишки распределять между потребителями, чтобы сократить их расходы на оплату коммунальных услуг.

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