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Война санкций ,  

Вице-канцлер Германии назвал «армрестлингом» отношения с Россией по газу

Германия может нарастить силы в «армрестлинге» с Россией по вопросу газового снабжения, сказал Хабек. Он назвал использование угольных электростанций необходимым «нарушением табу» для увеличения запасов газа с 57 до 80% к октябрю
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В ситуации с энергоснабжением Германии сложилась «напряженная, серьезная ситуация», однако власти страны принимают усилия для заполнения газовых хранилищ на зимний период, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек в эфире ZDF. Он являлся сопредседателем партии «Зеленых», выступающей за защиту окружающей среды.

«Дело в том, что это своего рода армрестлинг, когда у [президента Владимира] Путина была более длинная рука. Но это не значит, что мы не можем нарастить свои силы», — заявил вице-канцлер.

По словам Хабека, «всегда было ясно», что Германия сильно зависима от поставок газа, сейчас в стране в быстром темпе строятся возобновляемые источники энергии. При этом, признал он, официальный Берлин идет на компромиссы.

«Я не знаю, будет ли что-то большим нарушением табу, чем то, которое я совершил сегодня. Мы снова подключим угольные электростанции к сети. Я сейчас стараюсь держаться подальше от партийной программы и делать то, что необходимо сделать для обеспечения безопасности поставок в Германии», — сказал Хабек.

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Фото:Eric Gay / AP

Хабек пообещал, что немецкое правительство «скоро ответит» на резкое подорожание энергоносителей, отметив: «Высокая инфляция, вызванная ископаемым топливом, тяжело давит на страну».

Вице-канцлер добавил, что в Берлине прежде допускали сценарий сокращения поставок по «Северному потоку-1», что позволило Германии подготовиться и нарастить запасы газа, сейчас они находятся на уровне 57%, это «не так уж плохо». По его мнению, официальная Москва намеренно снижает уровень прокачки газа в европейские страны для повышения цены на топливо.

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На сайте Федерального сетевого агентства Германии отмечается, что к 1 октября уровень заполненности газовых хранилищ должен достичь 80%, к 1 ноября — 90%. «1 февраля следующего года снова применяется минимальное количество заполнения 40%», — говорится в сообщении ведомства.

Бывший заместитель председателя блока ХДС/ХСС, Йенс Шпан, курирующий экономические вопросы, заявил, что Хабек опоздал. «Если бы в марте мы уже начали эксплуатировать больше электростанций, работающих на угле, и меньше электростанций, работающих на газе, резервуары для хранения теперь были бы заполнены на 10% больше», — уверен он, передает Der Tagesspiegel. Политик также выразил недоумение решением нарастить нагрузку на угольные электростанции, а не на атомные, которые обладают нейтральным углеродным следом.

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Фото:Alessandro Bianchi / Reuters

В середине июня «Газпром» уведомил немецкую сторону о сокращении поставок газа по «Северному потоку-1»: объем прокачки упал до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. Позднее в «Газпроме» предупредили, что объем прокачки снизится до 67 млн куб. м. Компания пояснила изменения задержкой ремонта агрегатов Siemens (она в мае решила покинуть российский рынок), они находятся на ремонте в Канаде, их затруднительно оттуда вывезти из-за санкций.

Хабек тогда счел, что причиной снижения объемов поставок газа из России являются политические вопросы, а не технические. Он анонсировал дополнительные меры по экономии газа, в том числе — путем сокращения его использования в промышленности для перенаправления в хранилища. В ином случае Германии «зимой будет очень тяжело», считает министр, назвав решение увеличить нагрузку на угольные станции «горьким».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия поставки газа российский газ

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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