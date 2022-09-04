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Шольц заявил, что Германия с декабря готовилась к остановке поставок газа Политика, 14:10
Война санкций ,  
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Шольц заявил, что Германия с декабря готовилась к остановке поставок газа

Основными поставщиками газа в Германию являются Россия и Норвегия. По словам Шольца, Москва стала ненадежным экономическим партнером
«Газпром» GAZP ₽252,8 +1,48% Купить
Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС
Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС

Германия с прошлого декабря готовилась к тому, что Россия может остановить поставки газа. Об этом на пресс-конференции заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Reuters.

Кроме этого, Шольц в очередной раз назвал Россию ненадежным экономическим партнером и заявил, что Германия «сможет пережить эту зиму».

Основными поставщиками газа в Германию являются Норвегия и Россия. Последняя использовала для этого газопроводы Ямал — Европа и «Северный поток-1», которые в настоящее время находятся на профилактике.

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Олаф Шольц (в центре)

На фоне антироссийских санкций Германия столкнулась с рекордной инфляцией и резким ростом цен на энергоресурсы. В августе президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупреждал, что зимой экономика Германии может столкнуться с рецессией, а еще осенью инфляция в стране может достичь двузначного значения.

Шольц обвинял в кризисе Россию, утверждая, что она сокращает поставки газа по политическим причинам. Он также не исключал, что проблемы с энергетической безопасностью в Германии растянутся на несколько лет. По данным GIE на 4 сентября, уровень заполненности немецких газохранилищ составил 85,02%.

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Снижение прокачки газа по «Северному потоку» — основному газовому трубопроводу из России в ФРГ — началось с середины июня: сначала прокачка упала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем — до 35 млн куб. м. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens. 2 сентября «Газпром» сообщил о полной остановке газопровода «Северный поток» из-за технических причин.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Германия энергокризис поставки газа Олаф Шольц

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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