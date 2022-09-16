Bloomberg: Эрдоган попросит у Путина скидку 25% на газ для стабилизации экономики

Bloomberg узнал о планах Эрдогана попросить у Путина скидку на газ в 25%

Анкара хочет перевести часть оплаты за газ в лиры и скидку в 25% за его поставки для стабилизации экономики, пишет агентство. В июле Fitch понизило рейтинг экономики Турции до мусорного, указав, что власти способствуют инфляции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить у российского президента Владимира Путина о поставках российского газа с 25-процентной скидкой, пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди высокопоставленных турецких чиновников.

При этом близкие к официальной Москве источники агентства не подтвердили, что стороны уже ведут переговоры по скидке для Турции. Кроме того, Эрдоган намерен добиться возможности оплачивать часть поставок в лирах, добавили собеседники Bloomberg.

Таким образом Эрдоган намерен стабилизировать экономику страны перед выборами, запланированными на июнь следующего года, объяснили источники агентства среди чиновников. Bloomberg указывает, что дефицит счета текущих операций Турции к концу этого года достигнет $47 млрд, тогда как плохая динамика курса лиры затрудняет обслуживание государственного долга, а резкое подорожание энергоносителей на мировых рынках стало дополнительным бременем для Анкары. Темпы инфляции в Турции при этом превысили 80%. Траты Турции на импорт природного газа в этом году превысят 50 млрд, при этом Россия — ее крупнейший поставщик.

Путин и Эрдоган начали переговоры днем 16 сентября в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), РБК вел прямую трансляцию.

В начале прошлого месяца президенты договорились перевести расчеты за поставки газа в рубли. Вице-премьер Александр Новак тогда уточнил, что Анкара закупает «достаточно большой объем» — 26 млрд куб. м ежегодно. Переход на расчет в национальных валютах будет постепенным, добавил он, назвав это новой возможностью для развития финансовых отношений России и Турции.

В июле агентство Fitch Ratings понизило рейтинг турецкой экономики до «мусорного» — с B+ до B, указав, что политика Анкары способствует «спиральному росту инфляции» и препятствует притоку капитала. Аналитики указали, что Центробанк Турции исходя из политических соображений сохранил ставку на уровне 14%, несмотря на быстрый рост инфляции, влияние боевых действий на Украине и ужесточение в большинстве стран с развитой экономикой денежно-кредитной политики. Bloomberg указал, что в Турции самый низкий уровень реальной доходности в мире — минус 64,6%.

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Кроме того, среднемесячный дефицит торгового баланса Турции достиг $8 млрд, а из-за глобального энергетического кризиса этой весной объем импорта в сфере энергетики подскочил с $3–4 млрд ежемесячно до $7–8 млрд.