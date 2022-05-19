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Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Президент Байден: США отправят Украине артиллерию и радары в рамках «исторической помощи»
Байден поблагодарил конгресс за поддержку пакета помощи Украине на $40 млрд, отметив, что страна эффективно использует переданное вооружение. Пентагон анонсировал отправку 18 гаубиц для «критических потребностей» ВСУ
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

США уже оказали Украине «историческую помощь» в сфере безопасности, Белый дом после одобрения конгрессом нового пакета военной помощи работает над ускорением поставок ВСУ дополнительного вооружения и оборудования, заявил американский президент Джо Байден в письменном заявлении. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю об очередном пакете помощи в области безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже так эффективно используют на поле боя. Это оружие и техника будут отправлены непосредственно на линию фронта», — написал американский президент.

Байден добавил, что одобренный конгрессом пакет помощи Украине в размере $40 млрд позволяет Вашингтону пополнить собственные запасы оружия, отправить Киеву еще больше вооружения и боеприпасов и поддержать войска США, которые дислоцированы на территории стран НАТО.

«Я приветствую конгресс за то, что он послал четкий двухпартийный сигнал миру, что народ Соединенных Штатов стоит вместе с храбрым народом Украины», — подчеркнул он, добавив, что Вашингтон намерен помогать Киеву «как на поле боя, так и за столом переговоров».

Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи
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Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Пентагон одновременно с этим сообщил о направлении Украине десятого пакета военной помощи с августа прошлого года, в этот раз Киев получит поддержку на $100 млн. В эту сумму вошли 18 единиц 155-миллиметровых гаубиц с таким же количеством тактических машин для буксировки орудий, три противоартиллерийских радара AN/TPQ-36, а также полевое оборудование и запчасти без уточнения их характеристик.

«Возможности в этом пакете предназначены для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшних боевых действиях, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке Украины», — сказано в сообщении Пентагона.

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«Соединенные Штаты, а также более 40 союзников и стран-партнеров круглосуточно работают над ускорением поставок оружия и техники, необходимых для обороны Украины», — сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Politico узнала об «остывшем импульсе» поставок РСЗО из США на Украину
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Фото:MOD Russia / Global Look Press

Всего с начала спецоперации России американские власти направили Украине около $3,9 млрд помощи в сфере безопасности, указывают в Пентагоне. В конце апреля Байден попросил конгрессменов одобрить выделение Украине еще $33 млрд для поддержки «в ее борьбе за свободу». «Стоимость этой борьбы недешева, но уступка перед агрессией будет еще дороже», — сказал президент США.

Нижняя палата конгресса США, палата представителей, одобрила инициативу президента 11 мая, увеличив объем помощи до $40 млрд. «За» проголосовали 368 конгрессменов, «против» — 57. Сенат поддержал инициативу 19 мая. Ее рассмотрение сенаторами было сперва заблокировано из-за позиции республиканца Ренда Пола, который говорил, что такая сумма поддержки увеличит инфляцию в США. Его возражение преодолели благодаря специальным процедурным шагам.

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Эмманюэль Макрон

Российские власти не раз критиковали поставки оружия западными странами на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что конвои с оружием, прибывшим на территорию этой страны, Россия будет считать законной целью для удара.

Глава МИДа Сергей Лавров увидел в поставках оружия на Украину признаки «прокси-войны». «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — предупредил министр в конце апреля. В мае он выразил уверенность, что Запад объявил России тотальную гибридную войну.

Кремль считает поставки оружия властям Украины «накачиванием». «Это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — утверждал представитель президента Дмитрий Песков.

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