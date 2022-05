В конгрессе США заблокировали голосование по помощи Украине на $40 млрд

Суммарная помощь Украине со стороны США за два года может достичь $60 млрд, это выше бюджета Госдепа, подчеркнул сенатор Рэнд Пол. Он заблокировал принятие соответствующего законопроекта без добавления в документ его предложений

Рэнд Пол (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Сенат США отложил окончательное голосование по вопросу предоставления Украине пакета помощи на $40 млрд из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа, пишет Bloomberg.

Пол указал, что в случае принятия законопроекта, суммарная помощь США Украине с прошлого года достигнет $60 млрд, что больше бюджета Госдепартамента, такой объем может ускорить стремительный рост инфляции.

«Инфляция не возникает из ниоткуда. <...> Это происходит из-за дефицитных расходов», — пояснил сенатор.

Как выразился Чак Шумер, лидер большинства в Сенате и член Демократической партии, Пол предложил «My way or the highway» (американская идиома, означающая полное требование полного принятия условий говорящего без желания обсуждать альтернативные варианты. — РБК).

Сенатор требует изменить законопроект, что бы обязать Управление генерального инспектора контролировать расходы, связанные с Украиной. Reuters указывает, что без его согласия Сенат обязан следовать более длительному процессу принятия законопроекта.

Как пишет Bloomberg, этот план включает в себя:

$6 млрд в качестве прямой помощи Киеву в области безопасности и $8,8 млрд в рамках экономической поддержки;

$9,05 млрд для пополнения запасов оружия, поставленных Украине Пентагоном;

$4 млрд для других стран в качестве помощи в закупке оружия, которое они поставят на Украину;

$4,35 млрд на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, которой будет управлять Агентство США по международному развитию (USAID);

$700 млн на глобальное продовольственное финансирование Государственным департаментом;

средства на ремонт американского посольства в Киеве и другие расходы.

Ряд представителей Республиканской партии высказывали опасения, что меры, относящиеся к глобальному продовольственному кризису, не стоит включать в законопроект, указывает агентство. По мнению республиканца, сенатора Джона Корнина, Сенат утвердит пакет помощи в начале следующей недели.

Бюджет Госдепартамента США в 2022 году составил $58,5 млрд, на 2023 год администрация президента запросила увеличение финансирования ведомства на $1,9 млрд (3%) — до $60,4 млрд. Этот бюджет включает в себя $1,6 млрд, которые планируется направить Украине и другим страна Европы и Центральной Азии, которым «угрожает региональная нестабильность» говорится на сайте Госдепартамента.

С 24 февраля общий объем помощи США в адрес Украины составил $3 млрд, писал Reuters, причем объем замороженных в рамках персональных санкций средств составил за это же время $30 млрд.

В конце апреля американский президент Джо Байден попросил конгресс выделить Киеву еще 33 млрд для поддержки «в ее борьбе за свободу». «Стоимость этой борьбы недешева, но уступка перед агрессией будет еще дороже», — пояснил он. Президент США также заявил о намерении просить конгресс позволения использовать замороженное имущество российских олигархов для финансирования помощи Киеву.

Нижняя палата Конгресса США, палата представителей, одобрила инициативу Байдена 11 мая, увеличив объем помощи до $40 млрд. За проголосовали 368 конгрессменов, высказались против 57.

В российском Совете Безопасности назвали объем планируемого пакета помощи для Украине огромным. Как счел его зампред Дмитрий Медведев, эта инициатива «в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире». По его мнению, эти цели достигнуты не будут, «быстрее сломается печатный станок».