Кремль увидел угрозу безопасности континента в «накачке» Украины оружием

Передача Украине тяжелых вооружений повлечет за собой нестабильность, считает Кремль. 28 апреля поставки Украине тяжелых вооружений одобрил бундестаг

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Поставка вооружений на Украину и другим странам угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — сказал Песков.

Ранее аналогичную позицию высказал посол России в США Анатолий Антонов. Он заявил, что планы США выделить дополнительные средства на поставки оружия Украине направлены на затягивание российской военной операции и сохранение очага нестабильности в Европе.

С начала российской спецоперации страны Запада, в том числе США и Британия, неоднократно объявляли о поставках Украине вооружений. Так, ранее в апреле Соединенное Королевство сообщило о военной помощи Украине в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. В их числе ракеты класса Brimstone (класс «воздух — поверхность»). В очередной пакет военной помощи США вошли 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник. Бундестаг 28 апреля одобрил поставки Украине тяжелых вооружений.

В МИДе отмечали, что накачка Украины оружием противоречит обязательствам ЕС, что нельзя поставлять его в точки конфликта или туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Россия также считает грузы с оружием законной целью российских военных.