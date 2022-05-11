Палата представителей США одобрила выделение Киеву $40 млрд

Средства пойдут на поставку вооружений и гуманитарные нужды. Ранее президент США Джо Байден попросил конгресс в десять раз увеличить объем помощи Киеву — до $33 млрд

Фото: Scott Barbour / Getty Images

Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на $40 млрд долларов, сообщает CNN. Теперь инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту.

Ее поддержали 368 конгрессменов, против высказались 57, уточняет Reuters. Ранее президент Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить выделение Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд, впоследствии сумма была увеличена.

Помощь включает в том числе поставку вооружений, средства также пойдут на гуманитарные нужд.

С начала российской военной операции на Украине Соединенные Штаты передали Киеву вооружений на сумму более $3,5 млрд, включая гаубицы, зенитные системы Stinger, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Ghost.

В конце апреля Байден попросил конгресс в десять раз увеличить объем помощи Украине — до $33 млрд. Большая часть денег пойдет на военные нужды.

Позже американский лидер подписал закон об отправке военной помощи Украине по программе ленд-лиза — она ускоряет и упрощает поставки вооружений.

Читайте на РБК Pro Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром Статьи Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro Как меняется актуальность цифровых активов и валют Как меняется актуальность цифровых активов и валют Статьи Pro Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Инструкции Pro Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора Клуб инвесторов Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР



Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о решении Байдена, заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский «загоняет страну в долговую яму», поскольку программа ленд-лиза — «это товарный кредит, причем недешевый».