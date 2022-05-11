Палата представителей США одобрила выделение Киеву $40 млрд
Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на $40 млрд долларов, сообщает CNN. Теперь инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту.
Ее поддержали 368 конгрессменов, против высказались 57, уточняет Reuters. Ранее президент Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить выделение Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд, впоследствии сумма была увеличена.
Помощь включает в том числе поставку вооружений, средства также пойдут на гуманитарные нужд.
С начала российской военной операции на Украине Соединенные Штаты передали Киеву вооружений на сумму более $3,5 млрд, включая гаубицы, зенитные системы Stinger, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Ghost.
В конце апреля Байден попросил конгресс в десять раз увеличить объем помощи Украине — до $33 млрд. Большая часть денег пойдет на военные нужды.
Позже американский лидер подписал закон об отправке военной помощи Украине по программе ленд-лиза — она ускоряет и упрощает поставки вооружений.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о решении Байдена, заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский «загоняет страну в долговую яму», поскольку программа ленд-лиза — «это товарный кредит, причем недешевый».