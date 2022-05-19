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Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи

Рассмотрение законопроекта блокировал сенатор-республиканец, который увидел риски роста инфляции из-за затрат на поддержку Украины и требовал внести поправки. В итоге блокировку обошли с помощью процедурных шагов
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Большинство американских сенаторов поддержали выделение $40 млрд помощи Украине, трансляцию ведет C-SPAN. Теперь закон будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Как писал Bloomberg, $6 млрд пойдут на прямую помощь Киеву в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд уйдут на пополнение запасов оружия от Пентагона, а $4 млрд рассчитаны на другие страны, поставляющие оружие Украине.

На глобальную продовольственную и гуманитарную помощь, которой будет управлять Агентство США по международному развитию (USAID), уйдет $4,35 млрд, а $700 млн — на глобальное продовольственное финансирование со стороны Госдепа.

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Палата представителей одобрила инициативу 11 мая. Однако ее рассмотрение в сенате было заблокировано из-за позиции сенатора Рэнда Пола, который требовал внести поправки. Как отметил Пол, в случае принятия законопроекта суммарная помощь Украине с прошлого года достигнет $60 млрд, что больше бюджета Госдепартамента. Такой объем может ускорить стремительный рост инфляции, пояснил он. Сенатор потребовал изменить законопроект и обязать Управление генерального инспектора контролировать расходы по Украине.

Однако поправка Пола так и не была внесена, его возражение преодолели благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер, передавал CNN.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

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Изначально, в конце апреля, Байден попросил конгресс выделить $33 млрд, чтобы поддержать Украину «в ее борьбе за свободу», однако конгресс предложил увеличить сумму до $40 млрд, добавив деньги на помощь с продовольствием и на военную технику. 10 мая американский лидер попросил как можно скорее принять законопроект, поскольку уже выделенная помощь закончится «примерно через 10 дней».

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя одобрение передачи $40 млрд палатой представителей, счел ее целью «продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране». Он также предположил, что «охотников поделить» эти деньги в американском ВПК будет немало.

В марте Байден подписал закон о выделении Украине $13,6 млрд на военную технику и обучение украинских военных, а также на помощь украинским беженцам внутри страны и за рубежом.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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