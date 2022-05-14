Лавров заявил об объявленной Западом тотальной гибридной войне

Россия принимает брошенный вызов, подчеркнул глава российского МИДа. По словам Лаврова, США начали готовить нынешний кризис с момента окончания холодной войны

Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну, Москва принимает брошенный вызов. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике, передает корреспондент РБК.

«Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения. Он добавил, что к санкциям Москве не привыкать, поскольку они были в том или ином виде практически всегда.

Министр иностранных дел России отметил, что заседание проходит в переломное время, когда страна, как в 1917 и 1991 годах, стоит «перед выбором исторического пути». Он указал на то, что внешние обстоятельства меняются с каждым днем «все глубже и шире», и Россия меняется вместе с ними, «делая свои выводы».

Лавров подчеркнул, что «даже в самые мрачные времена холодной войны» не было такой массовой высылки дипломатов. Он отметил, что западным странам также не удалось найти предателей среди российских дипломатов, хотя такие попытки предпринимались как внутри России, так и за рубежом.

Российские диппредставители продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с требованием времени, подчеркнул глава МИДа.

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Лавров также заявил, что Запад окончательно подорвал свою репутацию «грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов». Теперь никто не застрахован от экспроприации и «государственного пиратства», заключил он. На этом фоне многие страны снижают зависимость от доллара и западных технологий.

В начале марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Запад развернул против страны «финансовую и экономическую войну». Так, западные государства фактически объявили дефолт по финансовым обязательствам перед Россией и заморозили российские золотовалютные резервы, напомнил он.

Силуанов добавил, что западные страны «всеми способами» пытаются ограничить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию. Однако эти меры, по словам министра, наносят ущерб мировой торговле.

В частности, Запад стремится создать дефицит повседневных импортных товаров в России и принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом. Глава Минфина России отметил, что Москва предпринимает меры по предотвращению оттока капитала из страны, а также установление особого порядка обслуживания внешних долгов.

Также Минпромторг России в начале мая опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.