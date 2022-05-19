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Politico узнала об «остывшем импульсе» поставок РСЗО из США на Украину

Politico: Белый дом не хочет поставлять РСЗО Украине, чтобы не затягивать конфликт
США не хотят эскалации и затягивания конфликта на Украине, а потому медлят с отправкой Киеву мощных РСЗО, сообщили источники Politico. По их данным, это вызывает разочарование среди украинских властей
Фото: MOD Russia / Global Look Press
Фото: MOD Russia / Global Look Press

Украина несколько месяцев добивается от США поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО), однако американские власти опасаются, что Киев может применять это оружие для ударов по российской территории, что расширит и затянет конфликт, пишет Politico со ссылкой на трех информированных источников.

«В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл», — оценил ситуацию в беседе с изданием из сотрудников конгресса США. Собеседник Politico добавил, что среди властей Украины растет разочарование из-за таких опасений в вопросе военных поставок.

Издание пишет, что в последние месяцы США поставили Украине старые советские ракетные системы времен СССР, хранившиеся на складах союзников, однако в Киеве рассчитывают получить более современные американские РСЗО.

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Фото:Ahmad Masood / Reuters

Неназванный сотрудник Белого дома рассказал изданию, что Киев и Вашингтон продолжают активное обсуждение поставок оружия. По его словам, даже с учетом уже оказанной с конца февраля военной помощи Украине на сумму $3,8 млрд, не все запрошенные Киевом вооружения могут быть быстро ему переданы.

«Мы должны принимать решения о том, какие системы вооружений обеспечивают наибольшую отдачу» с помощью денег, которые Конгресс выделяет на помощь Украине, заявил в беседе с изданием американский чиновник. Из-за сокращения пакета финансирования в последние недели в Белом доме решили, что эффективнее было бы направить Киеву 90 гаубиц M777, чем меньшее количество РСЗО, пояснил он.

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26 апреля на немецкой военной базе Рамштайн прошла встреча представителей более чем 40 стран. Участники мероприятия договорились о дополнительной помощи Украине, выделить ее согласились Великобритания, Германия, Канада и другие страны.

Затем высокопоставленный чиновник Пентагона США рассказал CNN об организации в Германии штаба, который занялся координацией и оптимизацией поставок на Украине военных грузов. Он расположился в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, его главой назначили генерал-майор США, уточнил собеседник телеканала.

Просьбу передать более мощные РСЗО власти Украины озвучили, в частности, в начале мая, об этом рассказал посетивший Киев член Палаты представителей Джейсон Кроу.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки западными странами оружия на Украину. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, такие действия близки к состоянию «прокси-войны» с Россией. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал министр в конце апреля. Позднее он выразил уверенность, что Запад объявил России «тотальную гибридную войну», но Москва принимает этот вызов.

В Кремле считают поставки западными странами вооружения на Украину «накачиванием». «Это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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