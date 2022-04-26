Лавров заявил о вступлении НАТО в «прокси-войну» с Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 77,47 (-2,56) Инвестиции, 02:26
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 73,36 (-0,14) Инвестиции, 02:26
Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство в России Технологии и медиа, 07:00
Российский посол обвинил США в затягивании военных действий на Украине Политика, 06:58
Посольство увидело «объективную» позицию по Украине в американских СМИ Политика, 06:49
Крупный бизнес заявил о сложностях с переходом на единый налоговый счет Экономика, 06:15
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 06:01
«Коммерсант» узнал о сокращении Volvo и Jaguar Land Rover штата в России Бизнес, 05:46
Белгородский глава сообщил об обстреле села Головчино Политика, 05:33
FP узнал о возможных «рекордных доходах» России от продажи нефти в апреле Политика, 05:17
В России с конца февраля резко сократилось число вакансий в ИT-сфере Экономика, 05:00
Reuters узнал об ответе главы Twitter на вопрос о будущем при Маске Бизнес, 04:37
TV3 узнал об увеличении странами Балтии поставок электроэнергии из России Политика, 04:16
Счетная палата сочла недостаточно эффективной программу развития МГУ Общество, 03:35
Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура Политика, 03:31
В Госдуму внесут проект об амнистии за административные нарушения ПДД Политика, 02:39
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил о вступлении НАТО в «прокси-войну» с Россией

Страны НАТО поставляют на Украину оружие, тем самым вступая в опосредованную войну с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Поставляя оружие и военную технику на Украину, НАТО фактически вступает в «прокси-войну» с Россией, заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил Лавров.

Министр также назвал военную помощь Киеву еще одним примером «нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Он обратил внимание на недавно анонсированную США передачу Украине российских вертолетов Ми-17. Эти вертолеты Россия продала США в рамках сотрудничества для урегулирования ситуации в Афганистане, и, согласно заключенному контракту, их передача третьим странам не допускается без согласия Москвы, сказал Лавров.

«Направление этих вертолетов на Украину — это прямое нарушение обязательств в очень важной сфере международных отношений», — сказал Лавров.

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву
Политика
Фото:Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

После начала российской спецоперации Украина неоднократно обращалась к разным странам с просьбой предоставить ей вооружение, технику и финансирование. Наиболее активные поставки начали США, Великобритания, Польша и Прибалтика. При этом западные страны неоднократно исключали возможность своего участие в боевых действиях на Украине, а также любых решений, которые бы могли спровоцировать прямое противостояние НАТО с Россией.

Москва неоднократно критиковала США и ее союзников за поставки оружия Киеву. Лавров ранее говорил, что любые грузы, которые будут сочтены на Украине иностранным вооружением, станут целью российских военных. Так, в середине апреля Минобороны России объявило об уничтожении подо Львовом логистического центра с крупными партиями американского и европейского оружия.

Читайте на РБК Pro
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Эпоха открытий: как планировать спрос и закупки в условиях неизвестности
Инструкции
Pro
Фото: Zuma \ TASS Переждать не получится: как за два-три года изменится российский бизнес
Прогнозы
Pro
Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России
Статьи
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать
Статьи
Pro
Фото: Kirill Pershin / Unsplash «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями
Прогнозы
Pro
Фото: Hollie Adams / Getty Images Сотрудники в других странах и городах: в чем риски управления
Инструкции
Материалы к статье
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Сергей Лавров операция России на Украине поставки оружия
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Лавров рассказал, от чего будут зависеть параметры договора с Украиной
Политика
Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине
Политика
Шольцу написали письмо с призывом прекратить поставки оружия Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter