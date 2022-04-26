Лавров заявил о вступлении НАТО в «прокси-войну» с Россией

Страны НАТО поставляют на Украину оружие, тем самым вступая в опосредованную войну с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Поставляя оружие и военную технику на Украину, НАТО фактически вступает в «прокси-войну» с Россией, заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил Лавров.

Министр также назвал военную помощь Киеву еще одним примером «нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Он обратил внимание на недавно анонсированную США передачу Украине российских вертолетов Ми-17. Эти вертолеты Россия продала США в рамках сотрудничества для урегулирования ситуации в Афганистане, и, согласно заключенному контракту, их передача третьим странам не допускается без согласия Москвы, сказал Лавров.

«Направление этих вертолетов на Украину — это прямое нарушение обязательств в очень важной сфере международных отношений», — сказал Лавров.

После начала российской спецоперации Украина неоднократно обращалась к разным странам с просьбой предоставить ей вооружение, технику и финансирование. Наиболее активные поставки начали США, Великобритания, Польша и Прибалтика. При этом западные страны неоднократно исключали возможность своего участие в боевых действиях на Украине, а также любых решений, которые бы могли спровоцировать прямое противостояние НАТО с Россией.

Москва неоднократно критиковала США и ее союзников за поставки оружия Киеву. Лавров ранее говорил, что любые грузы, которые будут сочтены на Украине иностранным вооружением, станут целью российских военных. Так, в середине апреля Минобороны России объявило об уничтожении подо Львовом логистического центра с крупными партиями американского и европейского оружия.