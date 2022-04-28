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Военная операция на Украине ,  
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Байден попросил конгресс выделить $33 млрд на поддержку Украины

Байден просит у конгресса США в более чем 10 раз увеличить объем помощи Украине — с $3 до $33 млрд. Большая часть денег пойдет на военную помощь
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Джо Байден обратится к конгрессу с просьбой выделить еще $33 млрд на поддержку Украины, сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя администрации. Позднее об этом решении президента США сообщил Белый дом.

«Этот законопроект нужен нам, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Стоимость этой борьбы недешева — но уступка перед агрессией будет еще дороже», — говорится в заявлении Байдена.

Из них выделяемых средств $20 млрд должны быть направлены на отправку вооружений, снаряжения для военнослужащих и другого военного оборудования, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, $3 млрд — на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности.

Кроме того, Байден просит у конгресса США разрешения на использование замороженного имущества российских олигархов для финансирования помощи Украине.

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Байден также просит у Конгресса одобрения поправок, которые позволят расширить срок давности по делам об отмывании средств, полученных от коррупционных сделок в России, с пяти до десяти лет.

Как отмечает Reuters, с 24 февраля общий объем помощи США Украине составил $3 млрд. Объем средств, замороженных в рамках персональных санкций составил за это же время $30 млрд.

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Украина Джо Байден
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