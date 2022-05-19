Макрон не исключил распространения конфликта на Украине на Молдавию

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Конфликт на Украине может распространиться на Молдавию, предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с главой страны Майей Санду.

«Вторжение России на Украину представляет угрозу для стабильности всего региона, особенно для Молдавии. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение конфликта [на Украине] на соседние страны не исключено», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Молдавия граничит с Одесской, Винницкой и Черновицкой областями Украины на севере, востоке и юге. Обстановка в регионе обострилась через несколько дней после того, как российское Минобороны объявило о начале новой фазы операции для установления контроля над Донбассом и югом Украины. Это необходимо, чтобы создать коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», заявили в ведомстве.

На территории Приднестровья с 1992 года находятся российские миротворцы. Кишинев призывает Россию вывести их из республики.

С 26 апреля власти Приднестровья объявили красный уровень террористической угрозы после серии взрывов, Тирасполь считает, что речь идет о терактах. Один из взрывов произошел около здания республиканского Министерства госбезопасности, власти утверждают, что его обстреляли из гранатомета. В поселке Маяк из строя вывели две антенны центра, ретранслировавшего российское радио. Также было совершено нападение на воинскую часть в селе Парканы. 13 мая в здание военкомата в Тирасполе бросили бутылку с зажигательной смесью. В Приднестровье считают, что ответственность за все нападения несут неизвестные, незаконно прибывшие с Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в регионе. В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что, по мнению Москвы, неизвестные хотят вовлечь регион в конфликт.

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Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев осознает риск эскалации ситуации из-за конфликта на Украине в непосредственной близости от границ Молдавии или на ее территории, но считает опасность отдаленной.