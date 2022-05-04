Шойгу назвал законной целью прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием

Западные страны продолжают накачивать Украину оружием, заявил Шойгу. Он предупредил, что любые конвои с военной помощью от стран НАТО станут «законной целью» для российских военных

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Любой прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будет рассматриваться как законная цель для удара, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, США и их союзники по НАТО продолжают «накачивать Украину оружием».

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«Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — предупредил министр.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

С начала спецоперации России президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал западные страны поставить тяжелое вооружение Киеву. 23 апреля он сообщил, что Украину услышали и она начала получать то, чего просила. О каких именно вооружениях и государствах идет речь, президент не уточнил.

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В российском МИДе считают, что, снабжая Украину, Запад способствует «продолжению кровопролития». «Это и бизнес, и адская карусель, и, помимо всего прочего, главная цель — дестабилизация региона», — сказала представитель ведомства Мария Захарова. Как утверждают в Минобороны России, в обмен на оружие Украина поставляет Евросоюзу зерно, которого в стране не хватает как для пропитания населения, так и для посевной.

В Евросоюзе, в свою очередь, объяснили продолжающиеся поставки оружия Украине желанием усилить ее оборонительные возможности. «В этом случае больше оружия не означает больше войны, а означает больше способностей для украинской армии защищать свой народ, свою страну», — отметил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.