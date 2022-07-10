Минэнерго Украины осудило возвращение Канадой турбины «Северного потока»

Власти Украины осудили решение Канады вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток». В Киеве предложили поставлять российский газ Германии через территорию Украины

Министерство энергетики и министерство иностранных дел Украины осудило решение властей Канады вернуть Германии отремонтированную компанией Siemens Canada турбину для «Северного потока». Об этом говорится в заявлении на сайте украинского Минэнерго.

«Последняя канадско-германская договоренность и объявленное на его основе решение — это подстройка санкционного режима под прихоти России. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие — укрепит чувство безнаказанности Москвы», — говорится в заявлении.

В Минэнерго отметили, что Россия могла бы поставлять газ Германии и без ремонтируемых турбин, поскольку газопровод оснащен резервными турбинами. Также в ведомстве заявили, что газ в Германию мог бы поступать через Украину, поскольку Москва использует менее 40% от оплаченных мощностей. Также власти Украины привели в пример газопровод, проходящий через Польшу.

«В рамках действующего контракта «Газпром» может поставить дополнительно 67 млн куб. м в день. Кроме того, он может забронировать еще до 135 млн. куб. м в сутки дополнительных мощностей для обеспечения потребности европейского рынка в газе. По этому маршруту традиционно поставлялись основные объемы газа для Германии, Италии, Австрии и других стран региона. Таким образом, Украина может полностью заменить «Северный поток», — заявили в ведомстве.

Ранее решение канадского правительства раскритиковал глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, который назвал возвращение турбины «очень плохим прецедентом».

14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа, сославшись на задержку ремонта газоперекачивающих турбин. Турбины компании Siemens находились на ремонте в Канаде. Суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 млн куб. м. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, и объем прокачки сократился до 75 млн куб. м газа в сутки.

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В правительстве Германии назвали решение политическими, а не техническим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что Москва дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину и предложил Оттаве отправить ее в Германию, а не в Россию, если дело в «юридическом вопросе». Накануне министр энергетики Канады подтвердил, что турбины вернут в Германию. По его словам, решение было принято из-за экономических рисков, с которыми может столкнуться Германия в случае полного прекращения поставок.

Несмотря на возврат турбины, с 11 по 21 июля обе нитки газопровода «Северный поток» будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это плановой профилактикой.