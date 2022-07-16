Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея Общество, 11:00 
Макфол заявил, что в США многие разделяют слова Путина об Украине Политика, 10:47
Самая титулованная легкоатлетка в истории завершила карьеру Спорт, 10:36
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 10:12
«Газпром» попросил документы на вывоз турбины для «Северного потока» Бизнес, 10:12
Исключенный из «Формулы-1» Мазепин выиграл ралли «Шелковый путь» Спорт, 10:06
Шойгу дал указания нарастить действия группировок на Украине Политика, 10:03
Рынок США падает: повлечет ли это новую распродажу в российских бумагах Pro, 10:01
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Юань, тенге, гонконгский доллар: как их купить и сколько можно заработать Инвестиции, 10:00
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 4 человек в Новошахтинске Общество, 09:47
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 09:35
Что не так с криптовалютой: развенчиваем 5 главных мифов Pro, 09:23
Восемь человек погибли в аварии с грузовиком и автобусом в Казахстане Общество, 09:07
Половина продаж билетов в России пришлась на театры Технологии и медиа, 09:00
Бизнес ,  
0 

«Газпром» попросил документы на вывоз турбины для «Северного потока»

«Газпром» попросил у Siemens документы на вывоз турбины для «Северного потока»
«Газпром» GAZP ₽187,61 +1,66% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Газпром» сообщил, что 15 июля попросил Siemens дать документы, которые позволят вывезти газотурбинный двигатель для «критически важного объекта» газопровода «Северный поток» — компрессорной станции «Портовая» (расположена в районе Выборга). Госкомпания также потребовал от Siemens выполнять обязательства по ремонту и обслуживанию газотурбинных двигателей. От этого «зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», заявили в компании.

Материал дополняется.

Теги
Компании
Газпром
ГАЗПРОМ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter