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«Газпром» попросил документы на вывоз турбины для «Северного потока»
«Газпром» попросил у Siemens документы на вывоз турбины для «Северного потока»
«Газпром» сообщил, что 15 июля попросил Siemens дать документы, которые позволят вывезти газотурбинный двигатель для «критически важного объекта» газопровода «Северный поток» — компрессорной станции «Портовая» (расположена в районе Выборга). Госкомпания также потребовал от Siemens выполнять обязательства по ремонту и обслуживанию газотурбинных двигателей. От этого «зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», заявили в компании.
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