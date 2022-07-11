Nord stream приостановил поставки по «Северному потоку» на 10 дней

Поставки по газопроводу «Северный поток» остановлены на десять дней с 11 по 21 июля. Приостановку ранее анонсировал оператор проекта Nord Stream AG.

Компания объясняла, что в этот срок будет проводить плановую профилактику. Оператор заранее согласовал график и план работ с партнерами по транспортировке газа.



«Северный поток» — газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря. Строительство началось в 2010 году, поставки газа по обеим ниткам стартовали осенью 2012 года. Максимальная пропускная способность газопровода составляет 55 млрд куб. м в год.

14 июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» со 167 до 100 млн куб. м в сутки из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой компании Siemens. Корпорация объяснила, что их ремонтировали на заводе в Канаде и теперь не могут вернуть из-за санкций страны против России в ответ на военные действия на Украине.

На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, а объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки.

Siemens и правительство Германии назвали причины сокращения поставок политическими, а не техническими. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек указывал, что «Газпром» не должен был проводить ремонтные работы на трубопроводе, которые повлияли на объемы прокачки, до осени. Он подозревал, что Россия может перекрыть поставки газа, а президент Владимир Путин пытается оказать давление на рынок, поднять цены на газ в Европе с целью «разжечь социальные волнения и разрушить единство».

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Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко отрицал политическую подоплеку остановки «Северного потока». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возложил ответственность за сокращение поставок газа на Евросоюз.

10 июля, за день до остановки газопровода, министр природных ресурсов Канады объявил о передаче турбины Siemens Германии. Он подчеркнул, что из-за отсутствия поставок газа экономика Германии столкнется с серьезными проблемами, а немцы рискуют потерять возможность отапливать дома.