В Киеве раскритиковали решение Канады вернуть турбину «Северного потока»
Решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» является плохим прецедентом. Об этом заявил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину «Газпрому». Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что «Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — написал Макогон.
Речь идет о двигателях Siemens Energy, которые ремонтируются на заводе в Монреале. Их возврат в Россию осложнили санкции, введенные Канадой из-за военной операции на Украине.
14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа, сославшись на задержку ремонта газоперекачивающих турбин. Суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 млн куб. м. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, и объем прокачки сократился до 75 млн куб. м газа в сутки.
В Siemens и правительстве Германии назвали политическими, а не техническими причины сокращения поставок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что Москва дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину и предложил Оттаве отправить ее в Германию, а не в Россию, если дело в «юридическом вопросе».
Накануне Reuters со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона написал, что Берлин и Оттава пришли к соглашению. «Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для «Северного потока-1» в Германию», — сказал министр. По словам Уилкинсона, при отсутствии поставок природного газа «экономика Германии столкнется с серьезными трудностями».
Несмотря на возврат турбины, с 11 по 21 июля обе нитки газопровода «Северный поток» будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это плановой профилактикой.