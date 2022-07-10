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В Киеве раскритиковали решение Канады вернуть турбину «Северного потока»

На Украине негативно отнеслись к возвращению Канадой турбины для газопровода «Северный поток». При этом Оттава мотивировала решение предотвращением трудностей для немецкой экономики
«Газпром» GAZP ₽198 +0,04% Купить
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» является плохим прецедентом. Об этом заявил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину «Газпрому». Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что «Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — написал Макогон.

Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока»
Экономика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

Речь идет о двигателях Siemens Energy, которые ремонтируются на заводе в Монреале. Их возврат в Россию осложнили санкции, введенные Канадой из-за военной операции на Украине.

14 июня «Газпром» предупредил о сокращении поставок газа, сославшись на задержку ремонта газоперекачивающих турбин. Суточный объем поставок был снижен до 100 млн куб. м при плановом объеме 167 млн куб. м. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, и объем прокачки сократился до 75 млн куб. м газа в сутки.

В Siemens и правительстве Германии назвали политическими, а не техническими причины сокращения поставок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что Москва дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и выполняет обязательства по поставкам в Германию.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину и предложил Оттаве отправить ее в Германию, а не в Россию, если дело в «юридическом вопросе».

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«Северный поток» остановят на 10 дней
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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Накануне Reuters со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона написал, что Берлин и Оттава пришли к соглашению. «Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для «Северного потока-1» в Германию», — сказал министр. По словам Уилкинсона, при отсутствии поставок природного газа «экономика Германии столкнется с серьезными трудностями».

Несмотря на возврат турбины, с 11 по 21 июля обе нитки газопровода «Северный поток» будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это плановой профилактикой.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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