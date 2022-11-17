МИД заявил, что признание Украины страной-террористом было бы ошибкой

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Признание Украины террористическим государством стало бы ошибкой, поскольку Россия не приемлет насаждаемую Западом доктрину государственного терроризма. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Признание Украины террористическим государством означало бы ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма. Подход в этом вопросе должен быть максимально нюансированным и полностью учитывать национальные интересы России», — отметил он.

По словам дипломата, копировать чужие подходы враждебных России государств, «идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций», было бы ошибкой.

Представитель дипведомства обратил внимание на тот факт, что «именно ряд стран из числа коллективного Запада использует такие ярлыки, как «террористическое государство», «террористический режим» или «государство — спонсор терроризма» для обозначения неугодных стран. «Не удивительно, что в условиях развязанной Западом гибридной войны подобные обвинения в государственном терроризме звучат и в адрес нашей страны», — отметил Нечаев.

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