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В Чехии приняли постановление о «террористическом режиме» в России

Нижняя палата парламента Чехии приняла постановление о «террористическом режиме» в России

Палата депутатов Чехии (нижняя палата парламента) приняла резолюцию, в которой объявила «нынешний российский режим террористическим». Текст постановления опубликован на сайте органа.

Депутаты осудили действия Москвы, в частности, удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и отказались признать итоги референдумов, по итогам которых в начале октября к России присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области.

За принятие резолюции проголосовали 129 из 156 присутствовавших депутатов, против проекта высказались 14 представителей евроскептической правой партии "Свобода и прямая демократия" (СПД). Всего в Палате депутатов 200 мест.

Подобные резолюции уже приняли несколько стран Евросоюза: Литва, Эстония и Польша. Латвия в августе объявила Россию «спонсором терроризма». Кроме того, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим». В документе говорилось, что действия России «нарушают международное право и несовместимы с обязанностями ядерной державы, имеющей постоянное членство в Совете Безопасности ООН».

В российском МИДе заявили, что ПАСЕ придерживается «крайне агрессивной линии», и запретили въезд некоторым ее депутатам. Комментируя решение Литвы, в дипведомстве отметили, что к нему нужно относиться как «к элементу провокации, экстремизма и политического лицемерия». Что касается Латвии, то эта страна в очередной раз проявила «русофобию, которая давно стала камертоном» ее внешней политики, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Относительно референдумов российские власти неоднократно подчеркивали, что жители присоединенных территорий «свой выбор сделали» и Москва его обсуждать не будет.

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