Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

Ранее аналогичную резолюцию приняли в Канаде. Макрон советовал «сохранять рассудок». В Москве отвергают обвинения и обвиняют Киев в провокациях

Сейм Литовской Республики, Вильнюс (Фото: Chromorange / Bilderbox / Global Look Press)

Сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм», в связи с происходящим на Украине, проголосовали все 128 присутствовавших депутатов, говорится на сайте парламента.

Среди прочего в тексте резолюции упоминаются события в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка, Гостомель и «систематические серьезные военные преступления и преступления против человечности против украинского народа».

В сейме также считают, что российская военная операция является геноцидом, и выступили за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений», предложив взять за основу Нюрнбергский или Токийский трибуналы. Согласно документу, члены парламента Литвы призвали «привлечь к ответственности» российское руководство и предложило другим государствам применить в отношении преступлений на Украине принцип универсальной юрисдикции.

Принцип универсальной юрисдикции позволяет государству применить национальную юрисдикцию в отношении определенных преступлений в интересах международного сообщества.

Террористическим государством Россию власти Литвы уже называли, это сделала на тот момент президент страны Даля Грибаускайте около восьми лет назад — в ноябре 2014 года. В МИД Литвы тогда отказались повторить реплику президента, отметив, что признаки терроризма в действиях России есть.

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Около месяца назад, в середине апреля, ситуацию на Украине геноцидом назвал президент США Джо Байден. Комментируя произошедшее в Буче, Байден призвал создать международный трибунал. Президент США выразил уверенность, что речь в этом случае шла о военном преступлении, а не о геноциде.

«Мы категорически не согласны, считаемым неприемлемым подобное извращение ситуации», — заявил в ответ представитель российского президента Дмитрий Песков.

Минобороны России назвало провокацией опубликованные в СМИ фото и видео из Бучи. Российские военные не причастны к убийствам мирных жителей, подчеркнули в Москве. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, за то время, что Буча находилась под контролем российских войск, «ни один местный житель не пострадал», отметили в Минобороны. «Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил и тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью», — заявили в ведомстве. Там добавили, что выезды из города не блокировались, местные жители могли выехать «в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь». А южные окраины города «круглосуточно обстреливались украинскими войсками», утверждают в Минобороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал события в Буче инсценировкой, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители». Россия усматривает в таких «провокациях» прямую угрозу международной безопасности, говорил он.

В конце апреля резолюцию о признании происходящего на Украине геноцидом приняла Палата общин канадского парламента, документ одобрили единогласным решением. Французский президент Эмманюэль Макрон при этом отказался характеризовать происходящее на Украине как геноцид, он предостерег политиков от самостоятельного использования этого термина без консультаций юристов. «Государства, которые считают, что это геноцид, должны, по международным конвенциям, вмешаться», — предупредил Макрон, выразив сомнение, что это действие отвечало бы желаниям людей. Президент Франции также призвал «сохранять рассудок» и не допускать «словесной эскалации».